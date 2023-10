Im Ersten überfährt Kommissar Sörensen beinahe eine junge, verwirrte Frau. Johannes B. Kerner präsentiert "Die große Terra X-Show" (ZDF) und in Sat.1 steigt das Finale von "Das große Backen".

20:15 Uhr, Das Erste , Sörensen fängt Feuer , Krimi

Kommissar Sörensen ( Bjarne Mädel) ist endgültig in die friesische Provinz gezogen und kämpft mit Einsamkeit, Schlaflosigkeit und innerer Unruhe. Er sehnt sich danach, seine Medikamente gegen seine Angststörung abzusetzen. Doch auf einer nächtlichen Landstraße hat er beinahe eine junge, verwirrte Frau überfahren: Sie ist unterernährt, trägt nur ein Nachthemd und ist blind. Als sie schließlich ihre Identität preisgibt, enthüllt sich ein komplexes Geflecht aus Mord, religiösem Wahn und gut gehüteten Geheimnissen.

20:15 Uhr, ZDF , Die große "Terra X"-Show, Show

Diese Folge dreht sich um die Verwandlungskünste von Schmetterlingen, die Magie von Gewürzen und eine Reise in die Fußstapfen Alexander von Humboldts im Amazonas. Zwei prominente Rateteams (Lena Meyer-Landrut, Smudo, Hannah Herzsprung und Oliver Mommsen) treten in einem spannenden Wissensduell gegeneinander an, bei dem es um einen Gewinn von 20.000 Euro für einen guten Zweck geht.

20:15 Uhr, Sat.1, Das große Backen , Backshow

Im Finale von "Das große Backen" entscheidet sich, wer den goldenen Cupcake und 10.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen darf. Die Kandidaten müssen zuerst ihr Fingerspitzengefühl unter Beweis stellen, indem sie aus 27 Macarons einen stabilen Würfel bauen. Anschließend gilt es, drei Törtchen mit glasierter Füllung zu backen. Zum Abschluss haben die Finalisten fünf Stunden Zeit, um eine dreistöckige Torte zu kreieren, die sowohl geschmacklich als auch optisch überzeugt.

20:15 Uhr, RTL, Die Verräter - Vertraue Niemandem!, Show

In "Die Verräter" treffen 16 Prominente in einem Schloss aufeinander. Unter ihnen sind drei Verräter, die heimlich morden und die nur die TV-Zuschauer kennen. Es gilt, diese Verräter zu entlarven, bevor sie die Loyalen eliminieren. Wer geschickt spielt, schafft es bis ins Finale und hat die Chance auf bis zu 50.000 Euro. Aber wenn noch Verräter im Spiel sind, schnappen sie sich den Gewinn. Die neue Reality-Krimi-Show wird von Sonja Zietlow moderiert.

20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Tote Hose , Krimi

Ekki ( Oliver Korittke) bittet Wilsberg ( Leonard Lansink), seine neue Freundin Denise ( Bianca Hein) zu beschatten, um ihr Vertrauen zu prüfen. Doch dabei stellt sich heraus, dass Denise auch eine Beziehung mit einem anderen Mann führt - nämlich mit Overbeck. Diese unglückliche Verkettung von Ereignissen führt dazu, dass Overbeck (Roland Jankowski), Ekki, Wilsberg und Alex ( Ina Paule Klink) gleichzeitig in der Firma des Unternehmers Schlachkamp auftauchen und dort dessen Leiche entdecken.