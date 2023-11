Die Superheldin "Captain Marvel" (ProSieben) gerät in einen intergalaktischen Krieg. Marie Brand (ZDF) ermittelt nach dem Mord an einem Narkosearzt. Beim Kochwettbewerb "The Taste" (Sat.1) lautet das Motto heute "Serienabend".

20:15 Uhr, ProSieben , Captain Marvel , Action Die Kree-Kriegerin Vers ( Brie Larson) strandet auf der Erde und steht vor der Herausforderung, gegen die außerirdischen Skrulls zu kämpfen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten schließt sie sich mit einem jungen Agenten von S.H.I.E.L.D., Nick Fury (Samuel L. Jackson), zusammen und entdeckt bald, dass sie ursprünglich von dem Planeten stammt, den sie nun verteidigen muss. Gemeinsam mit alten Bekannten und neuen Mitstreitern begibt sie sich auf eine gefährliche Mission. 20:15 Uhr, ZDF , Marie Brand und der überwundene Tod, Krimi Im Raucherbereich eines Krankenhauses wird der angesehene Anästhesist Raimund Weirath leblos aufgefunden. An seiner Leiche finden sich Anzeichen einer Schlägerei, obwohl es keine Zeugen dafür gibt. Der potenzielle Nachfolger des Verstorbenen ist Florian Groth ( Stephan Bissmeier), ein früherer Liebhaber von Marie Brand ( Mariele Millowitsch). Er gibt den Kommissaren den Hinweis, dass der Ermordete zuletzt mit einer heiklen Aufgabe betraut war. 20:15 Uhr, Sat.1, The Taste , Kochwettbewerb Nach dem Abschluss des Castings stellt Gastjuror und Sternekoch Max Strohe die Teams vor ihre erste Prüfung. Die Teamherausforderung steht unter dem Motto "Serienabend", und die Kandidaten bereiten Löffelgerichte zu den Serien "Sex and the City", "Game of Thrones", "Die Biene Maja" und "Der Bergdoktor" zu. Beim Solokochen zeigen die Kochtalente ihr Können im Umgang mit Schokolade, gesalzenen Erdnüssen und Fruchtgummis. 20:15 Uhr, kabel eins, Spieglein Spieglein - Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen , Märchenspaß Königin Clementianna ( Julia Roberts) ist entsetzt. Ihr magischer Spiegel sagt ihr voraus, dass sie nicht mehr die Schönste in ihrem Königreich ist. Ausgerechnet ihre Stieftochter Schneewittchen ( Lily Collins) übertrifft sie nach und nach in Schönheit. Daraufhin schickt Clementianna die junge Frau kurzerhand in den finsteren Wald. Dort begegnet Schneewittchen sieben Zwergen und schmiedet mit ihnen einen Plan, um die Königin vom Thron zu stürzen. 20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg: Treuetest , Krimi Ekki ( Oliver Korittke) steht kurz davor, mit seiner festen Freundin Silke ( Nadja Becker) zusammenzuziehen. Doch plötzlich wird er von der attraktiven Charlotte ( Nele Kiper) angeworben. Ekki erwägt einen Seitensprung, aber als er von der Toilette zurückkehrt, ist sie verschwunden. Am nächsten Tag erfährt er, dass Charlotte aus dem Fenster gestürzt ist. Ekki kann nicht glauben, dass sie Selbstmord begangen hat, und bittet Wilsberg ( Leonard Lansink), die Angelegenheit zu untersuchen. Wilsberg findet schnell heraus, dass Charlotte eine Treuetesterin war.