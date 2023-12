In "Mein Falke" (Das Erste) widmet sich eine Rechtsmedizinerin der Dressur eines Raubvogels. Im ZDF blickt Markus Lanz mit prominenten Gästen aufs vergangene Jahr zurück und bei "The Taste" (Sat.1) sind heute weihnachtliche Gerichte gefragt.

20:15 Uhr, Das Erste , Mein Falke , Drama

Die forensische Biologin Inga Ehrenberg ( Anne Ratte-Polle) ist so intensiv in ihre Arbeit im Rechtsmedizinischen Institut vertieft, dass sie nicht bemerkt, wie einsam sie nach der Trennung von ihrem Ehemann ist. Erst als ihr Vater ( Jörg Gudzuhn) behauptet, sie habe eine Halbschwester ( Olga von Luckwald), und ein Falkner (Dennis Pörtner) sie bittet, ein Falken-Junges aufzunehmen, gerät sie in einen Strudel lang versteckter, schmerzhafter Emotionen. Sie beginnt, den Falken zu domestizieren, fest davon überzeugt, dass der Vogel sie niemals verlassen wird. Gleichzeitig muss sie sich mit dem Fund eines toten Babys, dessen Identität unklar ist, und mit zwei weiteren Fällen auseinandersetzen.

20:15 Uhr, ZDF , Markus Lanz: Das Jahr 2023, Show

Markus Lanz schaut gemeinsam mit prominenten Gästen auf die Themen des Jahres 2023 zurück. Menschen und ihre Geschichten werden in den Fokus gerückt, um zu erklären und zu hinterfragen, was in Gesellschaft, Politik, Film, Musik und Sport bewegt hat. Einspielfilme blicken zurück und porträtieren und präsentieren die Gäste und Themen.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste , Kochwettbewerb

Bald ist Weihnachten und die Kochtalente erwichteln sich für das Teamkochen weihnachtliche Gerichte. Beim Solokochen lässt Gastjurorin Viktoria Fuchs winterlichen Löffel-Schmaus mit Zutaten wie Zimt, Kardamom oder Sternanis kreieren. Im Entscheidungskochen sollen die Kandidaten ihr liebstes Weihnachtsplätzchen dekonstruieren und neu interpretiert auf den Genuss-Löffel zaubern.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Empörungscomedy

Im Sekundentakt werden öffentliche Gelder in Deutschland mit vollen Händen zum Fenster hinausgeworfen. Der Behördenirrsinn kennt dabei keine Grenzen. Doch ein Team von prominenten Spürnasen hört nicht auf, dem Verschwenden von Steuergeldern Widerstand zu leisten: Mario Barth ist zurück.

20:15 Uhr, VOX, Santa Clause 2: Eine noch schönere Bescherung , Weihnachtsspaß

Seit acht Jahren erledigt Scott Calvin ( Tim Allen) den Job als Weihnachtsmann, und die Elfen am Nordpol feiern ihn als den besten Santa, den sie je hatten. Doch dann tauchen Probleme auf: Scotts Sohn Charlie ( Eric Lloyd) steht auf der Liste der bösen Kinder. Außerdem hat Scott das Kleingedruckte in seinem Weihnachtsmann-Vertrag übersehen: Er muss innerhalb eines Monats heiraten, um den Job als Santa zu behalten.