Im Ersten startet die historische Spionageserie "Davos 1917". Horst Lichter wirft bei "Bares für Rares" (ZDF) einen Blick auf seltene Fundstücke. Beim Finale von "The Taste" (Sat.1) sind vegetarische "7-Aromen-Kombis" gefragt.

20:15 Uhr, Das Erste , Davos 1917: Johanna, Dramaserie

Krankenschwester Johanna Gabathuler ( Dominique Devenport). Sie kehrt nach ihrem Rotkreuz-Einsatz an der Westfront schwanger in die Heimat Davos zurück, wo ihre Familie das Curhaus "Cronwald" führt. Hier beherbergt sind neben Patientinnen und Patienten unterschiedlicher Gesellschaftsschichten auch vermögende und einflussreiche Gäste aus ganz Europa. Johanna Gabathuler gerät unerwartet zwischen die Fronten der heimlich in Davos operierenden Spioninnen und Spione, die die mächtigen Entscheidungsträger bespitzeln. Um ihre uneheliche Tochter zurückzugewinnen, lässt sie sich auf ein gefährliches Spiel mit dem deutschen Geheimdienst ein.

20:15 Uhr, ZDF , Bares für Rares , Trödelshow

Es weihnachtet auf Schloss Drachenburg. Horst Lichter begrüßt Gäste mit ihren besonderen Schätzchen und Schätzen. Unterstützt wird er von seinem Händler- und Expertisenteam. Für Johannes B. Kerner ist der Besuch auf Schloss Drachenburg ein Heimspiel: Er ist just auf der anderen Rheinseite, in Bad Godesberg, aufgewachsen. Mitgebracht hat er ein sportliches Objekt, das er seit gut 20 Jahren besitzt. Was werden die Experten dazu sagen?

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste , Kochwettbewerb

Im großen Finale möchte Drei-Sternekoch Juan Amador von den Kandidaten mit vegetarischen "7-Aromen-Kombis" verwöhnt werden. In der zweiten Runde müssen die Kochtalente ein deliziöses Fischgericht auf den Genuss-Löffel zaubern. Im Entscheidungskochen um den Staffelsieg kreieren die Finalisten einen Fleischgang und müssen dabei mit der Geheimzutat "Kumquat" kreativ werden. Wer gibt den Löffel ab und wem gelingt der ganz große Coup?

20:15 Uhr, RTL, Club Las Piranjas!, Komödie

Ex-Animateur Edwin Öttel ( Hape Kerkeling) steht wortwörtlich vor den Trümmern seiner Existenz. Da holt ihn die Vergangenheit in Gestalt seiner Ex-Chefin Dr. Renate Wenger ( Judy Winter) ein. Sie bietet ihm einen verlockenden Deal an: Wenn Edwin auf Mauritius die Hochzeit ihres gemeinsamen Sohnes Björn ( Ben Münchow) sabotiert, stehen ihm goldene Zeiten bevor. Edwin steigt ins nächste Flugzeug und checkt auf der Insel inkognito im Club Las Piranjas ein.

20:15 Uhr, 3Sat, Weihnachtstöchter, Tragikomödie

Kurz vor Weihnachten verunglückt der Großbäcker Johann König tödlich. Er ist Vater dreier Töchter, die von drei verschiedenen Müttern stammen und in ewigem Streit miteinander liegen. Nun treffen sich Diana ( Felicitas Woll), Katarina ( Elena Uhlig) und Regina ( Gesine Cukrowski) im Haus des Vaters, um zu klären: Wer kriegt was, wer ist pleite, wer hat wen schon immer nicht leiden können, wer verrät welches Geheimnis nicht, und wer hat Mutters Brosche geklaut? Und das zum Fest der Liebe!