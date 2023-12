Bei "Wer weiß denn sowas XXL" (Das Erste) spielen prominente Rateteams um Bares. Die Rosenheim-Cops (ZDF) untersuchen den Mord in einer Curlinghalle. Außerdem startet die Dramaserie "Tsunami" (ZDF) über die Naturkatastrophe in Thailand 2004.

20:15 Uhr, Das Erste , Wer weiß denn sowas XXL, Wissensquiz

Eine besonders lange XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" erwartet die Zuschauer im festlichen Studio, moderiert von Kai Pflaume. Die Team-Kapitäne Bernhard Hoëcker und Elton stehen mit ihren Teams vor skurrilen Quizfragen in drei spannenden Runden. Sechs prominente Gäste, darunter Piet Klocke und Olli Dittrich im Comedy-Duell, Charly Hübner gegen Karoline Schuch im Schauspiel-Duell und Palina Rojinski gegen Jessica Schwarz im Kino-Duell, kämpfen um 50.000 Euro für wohltätige Zwecke.

20:15 Uhr, ZDF , Die Rosenheim-Cops: Ein eiskalter Mord, Krimiserie

Ein mehrtägiges Curlingturnier in Rosenheim, bei dem die Reichen und Schönen für den guten Zweck spielen, gerät durch eine schreckliche Tat in den Fokus. Der Pächter der Curlinghalle entdeckt am Morgen nach dem Eröffnungstag einen Toten auf dem Eis. Es handelt sich um Thomas Hellwig, den großzügigen Sponsor des Turniers. Kommissare Hansen ( Igor Jeftić) und Stadler ( Dieter Fischer) nehmen die Ermittlungen auf, da die Rechtsmedizinerin Dimos bestätigt, dass das Opfer erschlagen wurde.

20:15 Uhr, RTL, Sisi, Historienserie

Die Ausrufung der Republik und der Sturz von Napoleon III. sorgen auch in Wien für Unruhen. Angesichts dessen entscheidet Franz ( Jannik Schümann), die Militärausbildung seines Sohnes Rudolf (Arian Wegener) vorzeitig zu beginnen. Gleichzeitig befiehlt er Grünne ( David Korbmann), sich inkognito unter die protestierenden Arbeiter zu begeben, um herauszufinden, wer ihr Anführer ist. Sisi ( Dominique Devenport) ist nicht in der Lage, ihren einfühlsamen Sohn vor dem Militärdienst zu schützen, und beschließt daher, ihn eigenhändig zu befreien.

20:15 Uhr, Sat.1, Kiwis große Partynacht, Musikshow

Andrea Kiewel feiert eine unvergessliche Party und diese Stars rocken die Bühne: Peter Maffay, Anastacia, Santiano, Glasperlenspiel, PUR, Voxxclub, Ben Zucker, Culcha Candela, Kerstin Ott, Sasha und viele mehr.

22:15 Uhr, ZDF , Die zweite Welle: Tsunami, Dramaserie

Während einer Weihnachtsreise 2004 nach Khao Lak, Thailand, ahnt eine Freundesgruppe aus Bonn nicht, welch weitreichende Folgen ihr Aufenthalt haben wird. Was für Julia ( Luise Bähr) als paradiesischer Urlaub mit dem ersehnten Wiedersehen mit ihrer Schwester Alexandra ( Karoline Schuch) beginnt, endet in der Katastrophe des Tsunamis, bei dem Julia stirbt. Jahre später werden ihre Familie und Freunde erneut von einer Welle des Schreckens überrollt.