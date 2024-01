In "Hubert ohne Staller: Dem Himmel ganz nah" (Das Erste) stoßen die Kommissare bei einer Bergtour auf zwei Leichen. In Sat.1 müssen Kochprofis mit Zutaten aus fremden Kühlschränken zaubern. Außerdem trommelt Batman die "Justice League" (ProSieben) zusammen.

20:15 Uhr, Das Erste , Hubert ohne Staller: Dem Himmel ganz nah, Serienspecial

Nach einem gefährlichen Polizeieinsatz in Wolfratshausen versuchen Hubert ( Christian Tramitz) und Girwidz ( Michael Brandner), bei einer gemeinsamen Bergtour auf andere Gedanken zu kommen. Die beiden brechen in Ödweil zum südlichsten Punkt Deutschlands auf, doch ihre Auszeit endet abrupt am Grenzstein 147. Hier entdecken sie zwei Leichen, eine auf der deutschen und die andere auf der österreichischen Seite. Bei dem Versuch, einen der Toten über die Staatsgrenze zu rollen, werden sie von Susanne Gabler ( Doris Schretzmayer) und Franziska Haas ( Marlene Morreis) von der österreichischen Alpinpolizei erwischt.

20:15 Uhr, Sat.1, Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis, Kochshow

Leckere Mahlzeiten zaubern mit den Zutaten aus den Kühlschränken vollkommen fremder Haushalte: Dieser Herausforderung stellen sich bei "Kühlschrank öffne dich!" pro Episode zwei Profikochteams, die im Wettkampf gegeneinander antreten. Wer kreiert am Ende das schmackhafteste Menü? Die endgültige Entscheidung über Geschmackswohl oder -weh fällen in jeder Folge die jeweiligen Kühlschrank-Besitzer. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, geht als Siegerteam vom Herd.

20:15 Uhr, ProSieben, Justice League , Superheldenaction

Nach dem Tod von Superman plant der Schurke Steppenwolf ( Ciarán Hinds), die Erde zu erobern. Batman ( Ben Affleck) alias Bruce Wayne stellt eine Allianz aus fünf DC-Helden zusammen, darunter Wonder Woman ( Gal Gadot), The Flash ( Ezra Miller), Aquaman ( Jason Momoa) und Cyborg ( Ray Fisher). Gemeinsam suchen sie nach der letzten Mutterbox, um Steppenwolf zu besiegen und die Erde zu retten.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow

Die 3-Millionen-Euro Woche bei "Wer wird Millionär?" geht in die fünfte Runde. An fünf aufeinanderfolgenden Abenden kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch um den Einzug in die Finalsendung am letzten Abend und erneut die Chance, den höchsten Gewinn in der Geschichte von "Wer wird Millionär?" von drei Millionen Euro abzuräumen.

21:45 Uhr, Das Erste , Sauerkrautkoma, Komödie

Provinzpolizist Franz Eberhofer ( Sebastian Bezzel) wird einer neuen, nervenzerfetzenden Herausforderung ausgesetzt: Er wird nach München "strafversetzt" und muss nun in einer Wohngemeinschaft mit seinem eigenwilligen Kumpel Rudi ( Simon Schwarz) und der Chefin Thin Lizzy (Nora Waldstätten) arbeiten. Doch Franz sehnt sich zurück nach Niederkaltenkirchen. Als im Kofferraum von Papa ( Eisi Gulp) eine Frauenleiche auftaucht, führt dies Franz zurück in die Heimat und zu Omas ( Enzi Fuchs) Kochtöpfen.