"Der Feind meines Feindes": Klaus Burg (Hans Sigl) wurde in seinem Versteck auf Island aufgespürt.

Ein Ex-Anwalt und seine Tochter werden in "Der Feind meines Feindes" (ZDF) von der Mafia aufgespürt. In "Vielmachglas" (Sat.1) findet eine Studentin auf einem Roadtrip zu sich selbst. Später beginnt in "Vanished" (ZDF) die dramatische Suche nach einem verschwundenen Mädchen.