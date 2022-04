In "Gefährliche Wahrheit" (ZDF) geht eine Journalistin dem Brand in einer Mietskaserne nach. Bei "Bauer sucht Frau International" (RTL) hoffen Landwirte auf die große Liebe. In "Rewind - Die zweite Chance" (ONE) tauchen Mordopfer auf, die aus einer anderen Zeit stammen.

20:15 Uhr, ZDF , Gefährliche Wahrheit, Drama Bei einem Brand in einer Sozialbausiedlung sterben mehrere Menschen. Maren Gehrke (Lisa Maria Potthoff), Journalistin bei einer finanziell angeschlagenen Tageszeitung, recherchiert die Hintergründe. Zunächst ist unklar, ob der Brand Unfall, Fahrlässigkeit oder Brandstiftung war. Bei ihrer Berichterstattung kämpft die Redaktion um die richtige Balance zwischen Emotionalität und Recherche, während die Politiker die Tragödie für ihren Wahlkampf ausnutzen. 20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelsoap Grenzenlose Liebe: Jetzt fliegen die Schmetterlinge im Bauch wieder in alle Welt! Von Kanada bis Peru, von Frankreich bis Südafrika - für die Liebe ist Inka Bause auch 2022 kein Weg zu weit. Kaffeeanbauer, Spargel- und Maracuja-Farmer, Winzerin: Vier internationale Landwirte und eine charmante Bäuerin freuen sich im Frühjahr auf Besuch aus Deutschland - und hoffen mit Inkas Hilfe auf die ganz großen Gefühle. 20:15 Uhr, ONE, Rewind - Die zweite Chance, Sci-Fi-Thriller Ist die Realität wirklich ein bewegliches Ziel? Kommissar Richard Lenders ( Alex Brendemühl) von der Mordkommission Köln kann es nicht glauben, als ihm die junge Teilchenphysikerin Sophia van Thijssen (Sylvia Hoeks) so die reelle Möglichkeit von Zeitreisen erklärt. Doch die Wahrheit ist, dass das Mordopfer von Lenders' aktuellem Fall nicht nur einen implantierten Chip im Kopf hatte, sondern allem Anschein nach auch die Zukunft kannte. 20:15 Uhr, VOX , Die Höhle der Löwen , Gründershow Geschmacksache! Gastlöwin Sarna Röser ist hungrig und voller Vorfreude auf das Produkt von Lisa Berger, Sandra Ebert und Pascal Moll. Mit dem Retter Kräcker, einem Snack aus Resten der Lebensmittelproduktion, wollen die Gründer der Lebensmittelverschwendung den Kampf ansagen. Doch den ersten Geschmackstest besteht das Produkt nicht. Kann das Gründer-Trio den Pitch noch retten?

22:15 Uhr, ZDF , Mad Max: Fury Road, Endzeitaction Allein streift Mad Max (Tom Hardy) durch die postapokalyptische Einöde. Doch dann trifft er auf eine Gruppe Flüchtlinge, die von der charismatischen Imperator Furiosa (Charlize Theron) angeführt werden. Die Frauen versuchen, dem Tyrannen Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne) zu entkommen. Doch der brutale Warlord hat seine Truppen in Bewegung gesetzt und lässt die Rebellen verfolgen. Eine erbarmungslose Hetzjagd durch die Wüste nimmt ihren Lauf.