In "Liberame - Nach dem Sturm" (ZDF) wird ein Segeltörn im Mittelmeer für fünf Freunde zum Albtraum. Das Erste zeigt die Doku "Tod und Spiele" über das Olympia-Attentat in München. In der "Höhle der Löwen" (VOX) wird ein neues Elektrofahrzeug angeboten.

20:15 Uhr, ZDF, Liberame - Nach dem Sturm, Drama-Serie Jan (Friedrich Mücke) und Caro (Johanna Wokalek) unternehmen mit Jans Schwester (Natalia Belitski), deren Freund Daniel (Marc Benjamin) und Helene (Ina Weisse) einen Segeltörn auf dem Mittelmeer, als sie auf ein manövrierunfähiges Boot mit in Seenot geratenen Geflüchteten treffen. Die Jacht ist deren einzige Chance auf Rettung. Sollen die Urlauber den verzweifelten Menschen helfen und damit riskieren, an Land verhaftet zu werden? Oder sollen sie sie ihrem Schicksal überlassen? Sie entscheiden sich, das Flüchtlingsboot abzuschleppen. Doch am nächsten Morgen ist es spurlos verschwunden. 20:15 Uhr, Das Erste, Tod und Spiele - München '72, Doku Die Olympischen Spiele von München sollen "heitere Spiele" sein. Doch am 5. September 1972 nimmt eine Gruppe von Palästinensern elf israelische Sportler als Geiseln. Kurz nach Mitternacht scheitert ein Befreiungsversuch auf dramatische Weise. Am Ende sind alle israelischen Geiseln, ein deutscher Polizist und fünf palästinensische Terroristen tot. Der Film rekonstruiert das Olympia-Attentat. 20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow Die "Löwen" Judith Williams und Dagmar Wöhrl drehen ein paar Runden mit dem Hopper, einem brandneuen Elektro-Fahrzeug. Georg Schieren, Martin Halama, Torben Müller-Hansen und Philipp Herrmann stellen ihre Kombination aus Fahrrad und Auto vor. Aber sind die Investoren wirklich bereit, dafür eine Million Euro zu mobilisieren? Geben die Gründer genug Gas oder werden sie schneller ausgebremst, als ihnen lieb ist? 20:15 Uhr, kabel eins, Eraser, Action-Thriller John Kruger (Arnold Schwarzenegger) betreut als Federal Marshal aussagewillige Verbrecher im Rahmen des Zeugenschutzprogramms. Doch diesmal hat er es mit einem außergewöhnlichen Fall zu tun: Die attraktive Lee Cullen (Vanessa Williams), die in leitender Funktion bei einem Rüstungskonzern arbeitet, hat dem FBI freiwillig brisante Geheiminformationen zukommen lassen. Es geht um den illegalen Verkauf einer gefährlichen Hochgeschwindigkeitswaffe. Und dieses Komplott reicht bis in höchste Regierungskreise.

21:35 Uhr, ONE, Mord auf Shetland: Die Nacht der Raben, Krimi Ein grausiger Fund erschüttert den Küstenort Ravenswick. Bei einem Spaziergang mit ihrem Hund entdeckt Jess Collins (Frances Grey) eine Leiche: Es ist Catherine Ross (Sophia Carr-Gomm), die Babysitterin ihrer Tochter. Die örtliche Zeitung zieht sofort Parallelen zu einem anderen Fall, dem spurlosen Verschwinden eines Mädchens vor 19 Jahren. Detective Inspector Jimmy Perez (Douglas Henshall) lässt sich von der aufgeheizten Stimmung wenig beeindrucken.