In "Das perfekte Geheimnis" (Das Erste) läuft ein Abend unter Freunden aus dem Ruder. Das Doppelleben eines ermordeten Fotografen beschäftigt Kommissar Sievers in "Nord Nord Mord" (ZDF). Bei "Let the music play" (Sat.1) müssen Promis ihr Musikwissen beweisen.

20:15 Uhr, Das Erste , Das perfekte Geheimnis , Komödie Sieben Freunde (Karoline Herfurth, Elyas M'Barek, Florian David Fitz, Jella Haase u. a) möchten gemeinsam eigentlich nur einen netten Abend verbringen, bis sie sich dazu entschließen, ein Spiel zu spielen, das schon bald im Eklat enden soll. Welche Geheimnisse treten zutage, wenn alle ihre Handys auf den Tisch legen und sämtliche Nachrichten und Telefonate offen miteinander teilen? 20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers und der schönste Tag, Krimi Aus der weichenden Flut vor Sylt taucht ein Auto mit einem Toten am Steuer auf. Ein neuer Fall für Hauptkommissar Carl Sievers ( Peter Heinrich Brix), Ina Behrendsen ( Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann ( Oliver Wnuk). Der Fahrer Stefan Borg ist nicht ertrunken, sondern er ist vergiftet worden. Er war hauptberuflich Hochzeitsvideograf in der Agentur "Der schönste Tag", doch nebenbei ging er einem viel lukrativeren Gewerbe nach - der Erpressung von Brautpaaren. Sein Partner Thilo Rumbuchner ( Nikolai Kinski) will von den Erpressungen nichts gewusst haben. 20:15 Uhr, RTL, Jetzt knallt's - Die Show mit dem Bäng-Moment, Quizshow Hier kommt es vor allem auf Bauchgefühl und Intuition an: Die prominenten Rateteams, angeführt von den Team Captains Bastian Bielendorfer und Mathias Mester, müssen den "Entscheidungs-Moment" jeder Challenge erraten. Wann springt der geröstete Toast aus dem Toaster? Wie viele Gummibänder passen um eine Melone, bevor sie platzt? Wann knallt`s? Durch den Wettkampf führt Laura Wontorra, als "Versuchskaninchen" fungiert Detlef Steves. 20:15 Uhr, arte, Gundermann , Drama Der Film erzählt von einem Baggerfahrer ( Alexander Scheer), der Lieder schreibt, der ein Poet ist, ein Idealist. Er träumt und hofft und liebt und kämpft, ein Spitzel, der bespitzelt wird, ein Weltverbesserer, der es nicht besser weiß - ein Zerrissener. Ein Liebes- und Musikfilm, ein Drama über Schuld und Verstrickung, eine Geschichte vom Verdrängen und Sich-Stellen. "Gundermann" blickt noch einmal neu auf ein verschwundenes Land. Es ist nicht zu spät dafür. Es ist an der Zeit. 20:15 Uhr, Sat.1, Let the music play - Das große Promi Special, Quizshow Vier prominente Rate-Duos stellen ihr geballtes Musikwissen unter Beweis und können bis zu 50.000 Euro für einen guten Zweck erspielen: Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann und Schauspieler und Sänger Tom Beck, Förderpreis-Trägerin und Moderatorin Aminata Belli und Schlagersänger Patrick Lindner, Sänger und Schauspieler Bürger Lars Dietrich und Oli.P und "The Voice Kids"-Moderatorin Melissa Khalaj und Rocker Gil Ofarim.