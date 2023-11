Im ZDF kommt die Ermittlerin Nora Weiss einer Familientragödie auf die Spur. Das Erste ehrt den Humoristen Loriot mit der Doku "Loriot 100". Colin Farrell wird in "Total Recall" (kabel eins) durch gefälschte Erinnerungen zum Gejagten.

20:15 Uhr, ZDF , Solo für Weiss - Liebeswut, Krimi

Während Zielfahnderin Nora Weiss ( Anna Maria Mühe) eines Nachts auf dem Heimweg ist, taucht plötzlich die schwer verletzte Corinna Gerster ( Brigitte Zeh) vor ihrem Auto auf. Sie wurde von einem Unbekannten überfallen. Im Krankenhaus kämpft Corinna Gerster um ihr Leben, und Nora und ihr Kollege Ben Salawi (Camill Jammal) stellen fest, dass Corinnas Ehemann Thomas und ihre Tochter Annie verschwunden sind. Es stellt sich heraus, dass Corinna und ihre Tochter zwei Monate zuvor Schutz in einem Frauenhaus in Lübeck gesucht hatten. Offensichtlich war Corinna Opfer häuslicher Gewalt. Hat sich eine Familientragödie ereignet?

20:15 Uhr, Das Erste , Loriot 100, Hommage

Loriot war Karikaturist, Satiriker, Schauspieler und Regisseur. Mit seinen Werken hat er die deutsche Kultur des 20. Jahrhunderts wie kaum ein anderer Künstler geprägt. Seine Texte, Bilder und Sketche sind zeitlos und spiegeln in einzigartiger Schärfe die jeweilige Zeit wider, in der sie entstanden. Mit seinen Figuren, skurriler Situationskomik und unvergleichlichem Wortwitz schrieb Loriot Fernsehgeschichte, die in fast jedem deutschen Wohnzimmer zu Hause war - beinahe ein ganzes Jahrhundert lang. Die Dokumentation zeigt, wie weitreichend und aktuell Loriots Werk auch heute noch ist.

20:15 Uhr, kabel eins, Total Recall , Sci-Fi-Actionthriller

Um seinem frustrierenden Alltag im Jahr 2084 zu entkommen, entscheidet sich Fabrikarbeiter Douglas Quaid ( Colin Farrell) für ein virtuelles Abenteuer. Er möchte die Erinnerungen eines echten Geheimagenten zu seinen eigenen machen. Doch bei der Behandlung geht etwas schief, und plötzlich wird Quaid als Spion gejagt. Selbst seine Ehefrau ( Kate Beckinsale) wendet sich gegen ihn. Enthalten die neuen Erinnerungen mehr Wahrheit als das, was er bisher über sein Leben geglaubt hat?

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Schon in unzähligen Shows überzeugte Deutschlands Lieblingsmoderator mit seiner gewitzten Art, die noch so manchen Kandidaten völlig aus der Fassung gebracht hat. Fiebern Sie mit den Kandidaten und raten Sie fleißig mit, wenn es heute wieder heißt: 'Wer wird Millionär?'.

22:15 Uhr, ZDF , Dreamland - Tödliche Geschäfte, Thriller

Im alten Hafen von Montreal trifft Jake Kelly ( Armie Hammer) regelmäßig auf den in Montreal ansässigen Drogenkönig Mother (Guy Nadon), dessen richtiger Name Claude Veroche ist und der ursprünglich aus Algerien stammt. Mother setzt auf die neuesten Trends, darunter synthetische Drogen und Opioide, süchtig machende Schmerzmittel, die in einer seiner Fabriken zu Tabletten gepresst werden. Mother ist verärgert, da einer seiner Boten an einem unbesetzten, verschneiten Abschnitt der kanadisch-amerikanischen Grenze mit den Drogen erwischt wurde. Dies hat Mother viel Geld gekostet, und er vermutet einen Verräter in den eigenen Reihen.