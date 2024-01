Im Ersten bittet ein rätselhafter junger Mann "Tatort"-Kommissar Falke um Hilfe. "Traumschiff"-Kapitän Max Parger (ZDF) verliebt sich und bei RTL startet die "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär?".

20:15 Uhr, Das Erste , Tatort: Was bleibt, Krimi

Ein Unbekannter bittet Thorsten Falke ( Wotan Wilke Möhring) um ein Treffen. Er hoffe, so sagt er, dass der Kommissar ein mehr als 20 Jahre altes Versprechen einlöse und ihm aus einer Notlage helfe. Da der Unbekannte eine Zusage verlangt, ohne jedoch die weiteren Umstände preiszugeben, weigert sich Falke. Kurz darauf wird der Mann tot aus der Elbe gezogen. Wie sich herausstellt, hatte er unter falschen Identitäten gelebt. Um herauszufinden, wer der Mann wirklich war, muss Falke zusammen mit seiner Kollegin Julia Grosz ( Franziska Weisz) tief in die eigene Vergangenheit eintauchen. Und auch bei dem Mann, den die beiden schließlich verdächtigen, scheint nichts so zu sein, wie es scheint.

20:15 Uhr, ZDF , Das Traumschiff: Nusantara , Urlaubsserie

Für die Reise nach Nusantara bringt Kapitän Max Parger ( Florian Silbereisen) zur Überraschung seiner Crew einen speziellen Gast mit an Bord: Veronika Bruckner ( Wanda Perdelwitz). Während seines letzten Landurlaubs hat er sie kennengelernt, und für ihn ist Veronika mehr als nur eine Urlaubsbekanntschaft. Auf Nusantara öffnet Max sein Herz und macht ihr ein Liebesgeständnis. Doch was dann passiert - damit hätte er nicht gerechnet.

20:15 Uhr, RTL , Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche, Quizshow

Die 3-Millionen-Euro Woche bei "Wer wird Millionär?" geht in die fünfte Runde. An fünf aufeinanderfolgenden Abenden kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten bei Günther Jauch um den Einzug in die Finalsendung am letzten Abend und erneut um die Chance, den höchsten Gewinn in der Geschichte von "Wer wird Millionär?" abzuräumen.

20:15 Uhr, Sat.1, Jim Knopf und die Wilde 13, Abenteuerfilm

Jim Knopf ( Solomon Gordon) und sein Freund Lukas ( Henning Baum), der Lokomotivführer, bereiten sich auf ein neues Abenteuer vor. Nach dem Sieg gegen den Drachen Frau Mahlzahn droht nun das nächste Unheil, denn die Piratenbande "Die Wilde 13" nimmt Kurs auf die kleine Insel Lummerland. Gemeinsam mit ihren Lokomotiven Emma und Molly machen sich Jim und Lukas auf den Weg, um ihre Freunde und ihr Zuhause zu beschützen. Jim möchte die Reise außerdem nutzen, um das Geheimnis seiner Herkunft zu lüften.

20:15 Uhr, ProSieben, Avengers: Infinity War , Superhelden-Action

Sollte es dem Titanen Thanos ( Josh Brolin) gelingen, die Infinity-Steine zu vereinen, stünde das Schicksal des gesamten Universums auf dem Spiel. Ein erbarmungsloser Kampf gegen die Zeit und Thanos' gewissenlose Armeen beginnt. Gemeinsam stellen sich die Avengers ihrem übermächtigen Feind, doch sind sie bereit, den ultimativen Preis zu zahlen?