In "Stralsund" (ZDF) werden Teenager aus Pflegefamilien für kriminelle Machenschaften benutzt. Beim "Quiz ohne Grenzen" (Das Erste) treten acht Prominente aus acht Ländern an. Außerdem geht Wolverine in "X-Men - Zukunft ist Vergangenheit" (ProSieben) auf Zeitreise.

20:15 Uhr, ZDF , Stralsund: Wilde Hunde, Krimi Das Ermittlerteam bekommt es mit einer Organisation zu tun, die Teenager aus einer Pflegefamilie für ihre kriminellen Machenschaften benutzt. Mario Brendler (Junis Marlon), ein Jugendlicher, den die Kripo kurzzeitig wegen eines Drogendeliktes in Verwahrung hatte, wird wenige Stunden nach Verlassen des Präsidiums tot aufgefunden. Obwohl die Todesumstände zunächst ungeklärt sind, deutet alles auf Fremdverschulden hin. 20:15 Uhr, Das Erste, Quiz ohne Grenzen, Quizshow Acht Stars aus acht europäischen Ländern treten in den spannenden europäischen Wissenswettstreit. Erneut präsentiert Jörg Pilawa diesen amüsanten Quiz-Abend, in dem es um 50.000 Euro für einen guten Zweck im Gewinner-Land geht. Mit dabei sind unter anderem Henning Baum, Senta Berger, Angelo Kelly und Ornella Muti. 20:15 Uhr, ProSieben, X-Men: Zukunft ist Vergangenheit, Superheldenaction Die X-Men müssen die Vergangenheit verändern, um die Zukunft zu retten: In der Zukunft verbreiten die übermächtigen Sentinels Angst und Schrecken, die rivalisierenden Mutanten-Gruppen sind kurz davor, auszusterben. Kurzerhand kooperieren die einstigen Gegner Magneto (Michael Fassbender) und Charles Xavier (James McAvoy) und schicken Wolverines (Hugh Jackman) Bewusstsein in die Vergangenheit. Dort soll Wolverine Mystique (Jennifer Lawrence), die den Bau der Sentinels ermöglichte, auf seine Seite ziehen. Der Auftrag erweist sich jedoch als schwierig. 20:15 Uhr, one, Der Kroatien-Krimi: Vor Mitternacht, Krimiz Kommissarin Stascha Novak (Jasmin Gerat) möchte von ihrer Schwester nichts mehr wissen. Was Minka (Jenny Meyer) ihr angetan hat, ist unverzeihlich! Selbst bei der Geburtstagsfeier ihres Vaters Branko (Rufus Beck) im kleinen Kreis mit Cousin Luka (Giovanni Funiati) geht die zutiefst enttäuschte Stascha einem Gespräch aus dem Weg. Als am nächsten Morgen die Leiche von Luka - mit einem Messer schwer verletzt und erstickt - gefunden wird, rechnet die Kommissarin sogar ihre jüngere Schwester zum Kreis der Verdächtigen. 20:15 Uhr, Sat.1, Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub, Digitrickkomödie Die Geschichte Graf Draculas und seiner monstermäßigen Familie geht in eine dritte Runde: Mavis bemerkt den unausgeglichenen Gemütszustand ihres Vaters Graf Dracula und versucht, ihn auf andere Gedanken zu bringen. Raus aus dem Alltagstrott und rein ins Abenteuer heißt es, als sie ihn mit einem Monster-Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff überrascht. Doch was gut anfängt, endet abrupt, als einmal mehr die Monsterjäger Van Helsing auf den Plan treten.