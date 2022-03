In "Meine Braut, ihr Vater und ich" (RTLzwei) versucht Greg die Familie seiner Freundin von sich zu überzeugen. In "Legend of Tarzan" (Sat.1) hat Tarzan den Dschungel verlassen. Olivia möchte in "Friends With Money" (ZDFneo) ihr Leben ordnen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Meine Braut, ihr Vater und ich, Komödie Greg Focker (Ben Stiller) ist ein Krankenpfleger aus Chicago, der aus einer armen jüdischen Familie stammt. Bei einem Familienwochenende mit den Eltern seiner Freundin Pam (Teri Polo) möchte er ihr einen Heiratsantrag machen. Doch er hat nicht mit Pams Vater (Robert De Niro) gerechnet: Für den stockkonservativen ehemaligen CIA-Agenten ist niemand gut genug für seine Tochter. Unerbittlich fühlt er seinem Schwiegersohn in spe auf den Zahn. Greg ist völlig verunsichert, versucht verzweifelt die Sympathien von Pams Familie zu gewinnen und tappt dabei tollpatschig in einen Fettnapf nach dem anderen. 20:15 Uhr, Sat.1, Legend of Tarzan , Action-Abenteuer Es sind viele Jahre vergangen, seit Tarzan (Alexander Skarsgård) den afrikanischen Dschungel verlassen hat. Nun bekommt er vom britischen Parlament das Angebot, als Sonderbotschafter für Handelsfragen in den Kongo zu fahren. Er ahnt nicht, dass er als Mittel zum Zweck benutzt wird, denn Captain Leon Rom (Christoph Waltz) möchte Tarzans Heimat aus Habgier und Rache ausbeuten. 20:15 Uhr, Das Erste , Rückkehr nach Rimini, Drama Adria, Rimini 1971: Das war ein unvergesslicher Urlaub der Schulfreunde Helmut (Karl Fischer), Peter (Rainer Bock), Edgar (Bernhard Schütz) und Peters Schwester Josefine. Die Freundschaft allerdings ist nach dem Rimini-Urlaub zerbrochen - und mittlerweile ist nach 40 Jahren nicht mehr als das ein oder andere Treffen zum Skat spielen übriggeblieben. Doch jetzt steht Helmut vor den Trümmern seines Lebens: Josefine, seine Frau und große Liebe seit jenem Italien-Urlaub, ist gestorben. Tochter Fritzi (Miriam Maertens), die beiden Freunde und Maria (Lena Stolze), Peters Frau, sind gekommen, um beim Umzug aus der Münchner Villa zu helfen. Als Maria einen letzten Brief mitbringt, den Josi kurz vor ihrem Tod geschrieben hat, löst sie ungewollt ein Gefühlschaos aus, das das Leben von allen auf den Kopf stellt. 20:15 Uhr, ZDFneo, Friends With Money, Tragikomödie Olivia (Jennifer Aniston) weiß nicht, wo sie hinwill im Leben. Sie ist Ende Dreißig, Single - und hat gerade ihren Beruf als Lehrerin aufgegeben, um als Putzfrau zu arbeiten. Im Leben ihrer wohlhabenden Freundinnen Jane (Frances McDormand), Christine (Catherine Keener) und Franny (Joan Cusack) scheint alles in Ordnung zu sein. Und doch fragen sich die vier Freundinnen, ob sie glücklich oder unglücklich sind. Geld - ganz gleich, ob sie viel oder wenig davon haben - spielt dabei eine Rolle. 20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Abgestürzt, Krimi Carsten Niemeyer (Mario Klischies) stürzt bei einer Wohnungsbesichtigung vom Balkon und stirbt sofort. Kein Mitbewerber scheint etwas gesehen zu haben. Das "starke Team" nimmt die Ermittlungen auf. Otto (Florian Martens) und Linett (Stefanie Stappenbeck) finden heraus, dass Niemeyer noch vor Ort den Zuschlag für die Wohnung erhielt, weil er die Maklerin bestochen hatte. Das Team vermutet Rache als Motiv. Dann wird eine Kitaleiterin ermordet, die knappe Kitaplätze zu vergeben hatte.