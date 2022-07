Bei "Schlag den Star" (ProSieben) stehen zwei Fußballer im direkten Duell. Im ZDF sucht Johannes B. Kerner den nächsten "Quiz-Champion". In "Ice Age - Kollision voraus!" (Sat.1) bekommen es die üblichen Protagonisten mit einer außerirdischen Gefahr zu tun.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

In dieser Ausgabe treten die Fußballer Rúrik Gíslason und Robin Gosens in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Dem Sieger winkt eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.

20:15 Uhr, Das Erste, Donna Leon: Stille Wasser, TV-Krimi

Die eigenen Grenzen muss Uwe Kockisch alias Guido Brunetti in seinem 26. Fall erkennen: Der venezianische Commissario ist von seiner aufreibenden Arbeit ausgebrannt und braucht nach einem Schwächeanfall in der Questura dringend Erholung. Doch auch im Krankenstand macht sich der idealistische Ermittler daran, den mysteriösen Todesfall eines Bienenzüchters aufzuklären, der ihm in kurzer Zeit ein besonders vertrauter Freund geworden war. Ein vager Mordverdacht, Indizien für einen Umweltskandal und ein altes Geheimnis sorgen dafür, dass Brunetti eigene Ermittlungen anstellt und seine Gesundheit aufs Spiel setzt.

20:15 Uhr, ZDF , Der Quiz-Champion , Rateshow

"Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner geht weiter. Es geht um alles oder nichts: Ein Kandidat stellt sich in spannenden Duellen fünf klugen Köpfen, um "Der Quiz-Champion" zu werden. Nur wer die Experten Axel Milberg (Literatur und Sprache), Wigald Boning (Erdkunde), Julia Scharf ( Sport), Bastian Pastewka (Film und Fernsehen) sowie Ulrich Wickert (Zeitgeschehen) in ihren Spezialgebieten schlägt, kann 100.000 Euro gewinnen.

20:15 Uhr, Sat.1, Ice Age - Kollision voraus!, Digitaltrickabenteuer

Die eiszeitlichen Freunde Sid, Manny, Diego und Konsorten bekommen es dieses Mal mit einer außerirdischen Gefahr zu tun: Eichhörnchen Scrat löst bei seiner Jagd nach der Eichel einen intergalaktischen Zusammenstoß aus, sodass sich nun ein Meteorit auf Kollisionskurs mit der Erde befindet. Doch die tierische Gang weiß sich natürlich zu helfen und wächst nach allerlei überstandenen Abenteuern noch enger zusammen.

23:30 Uhr, RTL, Frei Schnauze , Impro-Comedy

Vorhang auf für eine Impro-Comedy-Show voller Spaß und durchgeknallter Comedy! Vier hochkarätige Show-Gäste stellen sich bei "Frei Schnauze" der Aufgabe, aberwitzige und urkomische Spiele mit vollem Improvisations-Einsatz zu meistern. Dabei haben sie natürlich keine Ahnung, was sie erwartet - kreative Ideen und Einfälle sind gefragt. Gastgeber der Show ist Comedy-Ass Max Giermann, der in die Fußstapfen von Dirk Bach und Mike Krüger tritt.