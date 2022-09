In "Lost in Fuseta" (Das Erste) ermittelt ein deutscher Kommissar mit Asperger-Autismus in Portugal. Die Marvel-Helden "Ant-Man and the Wasp" (Sat.1) gehen auf eine Rettungsmission und im ZDF lädt Johannes B. Kerner zum Spenden-Special von "Der Quiz-Champion" ein.

20:15 Uhr, Das Erste, Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal, Krimi Lasst uns die Besten austauschen! Unter diesem Motto schickt Europol den Hamburger Kommissar Lost (Jan Krauter) in die portugiesische Küstenstadt Fuseta. Seine Kollegen, die selbstbewusste Graciana (Eva Meckbach) und der lässige Carlos (Daniel Christensen), wundern sich über den "Alemao". Der trägt trotz Sommerhitze einen perfekt sitzenden Anzug, weiß alles ganz genau und versteht sogar ihre kollegialen Lästereien auf Portugiesisch! Für ein Kennenlernen bleibt jedoch nicht viel Zeit, denn die Leiche eines Privatdetektivs ist am Strand gefunden worden. 20:15 Uhr, Sat.1, Ant-Man and the Wasp, Sci-Fi-Abenteuer Scott Lang (Paul Rudd), der sich als Ant-Man Feinde gemacht hat, wird vom FBI angewiesen, sein Haus nicht mehr zu verlassen. Kurz vor Ende seines Arrests wird er von Dr. Hank Pym (Michael Douglas) und Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) entführt, die in ihrem Labor an einem Tunnel forschen, um Hopes Mutter aus dem subatomaren Raum zu befreien. Doch nicht nur der Händler Burch (Walton Goggins) steht ihnen im Weg, auch die geheimnisvolle Ghost (Hannah John-Kamen) will die Technologie für ihre Zwecke benutzen. 20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special, Rateshow "Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner meldet sich mit einer Spezial-Ausgabe zurück. In einer Verbindung aus Quiz und Spendensendung setzen sich Promis für die Deutsche Krebshilfe ein. In Gesprächen und Einspielern wird die vielfältige Arbeit der Deutschen Krebshilfe vorgestellt. Johannes B. Kerner begrüßt verschiedene Gäste im Studio und würdigt besondere Initiativen aus dem sozialen Miteinander und aus der Forschung. 20:15 Uhr, ZDFneo, Men in Black 3, Sci-Fi-Komödie Eigentlich sollte es ein normaler Arbeitstag für Alien-Vernichter Agent J (Will Smith) werden. Doch als sein Kollege Agent K (Tommy Lee Jones) spurlos aus dem MIB-Hauptquartier verschwindet, begibt er sich auf die Suche nach ihm. Bei seinen Recherchen berichtet Agentin O (Emma Thompson), dass der Gesuchte bereits seit 40 Jahren tot ist. Agent J glaubt an eine außerirdische Invasion, die den Lauf der Geschichte manipuliert hat, und reist ins New York der 1960er Jahre. Seine Mission: Er muss den Tod von Agent K verhindern.

20:15 Uhr, Tele 5, Oxford Murders, Krimi Die erste Begegnung mit dem von ihm bewunderten Star-Professor (John Hurt) ist für Martin (Elijah Wood) eine Entzauberung: Der Ältere nimmt den Studenten gar nicht ernst. Doch dann passiert ein Mord. Bald ein zweiter. Professor Seldom und Martin sind überzeugt, dass ein Zahlenspiel dahinter steckt, und arbeiten von nun an zusammen.