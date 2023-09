Johannes B. Kerner lädt zum Spenden-Special von "Der Quiz-Champion" (ZDF) ein. "Der Beschützer" (Das Erste) ist für das Leben einer Kronzeugin verantwortlich. In der "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" (RTL) müssen die drei Unterhaltungsprofis improvisieren.

20:15 Uhr, ZDF , Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special, Rateshow

"Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner meldet sich mit einer Spezialausgabe. In einer Verbindung aus Quiz- und Spendensendung setzen sich Kandidaten für die Deutsche Krebshilfe ein. Johannes B. Kerner begrüßt verschiedene Gäste im Studio und würdigt besondere Initiativen aus dem sozialen Miteinander und aus der Forschung. In Gesprächen und Einspielern wird die vielfältige Arbeit der Deutschen Krebshilfe vorgestellt.

20:15 Uhr, Das Erste , Der Beschützer, Thriller

Der erfahrene BKA-Beamte Jan Schäfer ( Tobias Oertel) bekommt den Auftrag, eine Kronzeugin des Internationalen Seegerichtshofs in Hamburg zu beschützen. Fiona Weibel ( Marlene Tanczik), ehrgeizige Auslandsmitarbeiterin einer Schweizer Reederei, soll in einem brisanten Prozess gegen die eigene Firma aussagen. Wie gefährlich deren undurchsichtige Geschäfte im Nahen Osten sind, weiß Fiona seit einem Mordanschlag in Kairo, den die junge Geschäftsfrau - anders als ihr Chef Urs Beerenberg ( Markus Graf) - überlebt hat.

20:15 Uhr, RTL , Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, Show

Drei ahnungslose Moderatoren ohne Plan, die sich neuen Spiel- und Quizrunden mit ungewissem Ausgang stellen: Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch tanzen in drei neuen Samstagabend-Primetime-Shows wieder auf dem Vulkan und geben alles. Live, ohne Sicherheitsnetz, ohne Proben, mit Köpfchen, einer gehörigen Portion Spielfreude und mit vollem Körpereinsatz.

20:15 Uhr, ONE, Nord bei Nordwest - Im Namen des Vaters, Krimi

Bei einer Verkehrskontrolle finden Hannah Wagner ( Jana Klinge) und Hauke Jacobs ( Hinnerk Schönemann) in einem Koffer einen abgeschnittenen Finger. Der Fahrer, in dessen Wagen der Koffer lag, will von nichts gewusst haben. Er zückt die Visitenkarte eines Anwalts. Der ist sofort zur Stelle, redet allein mit seinem Mandanten - und erschießt ihn. Er war offenbar ein Cleaner, ein krimineller Dienstleister, der im Fall der Fälle alle Spuren beseitigt. Zeitgleich sammelt Ansgar Brandel ( Paul Behren), der Pastor in Schwanitz, für eine in Not geratene junge Witwe Geld.

21:45 Uhr, Das Erste , Blind ermittelt - Der Feuerteufel von Wien, Krimi

Als verdeckter Ermittler übernimmt Alexander Haller ( Philipp Hochmair) einen ungewöhnlichen Kriminalfall: In einem Wiener Eliteinternat ist der Direktor in seinem eigenen Bett angezündet worden. Um den Mörder zu finden, schleust Kommissarin Laura Janda ( Jaschka Lämmert) ihren blinden Ex-Chef als Musiklehrer ein. Als er die attraktive Kollegin Lotta Behrbach ( Aenne Schwarz) kennenlernt, wird Alex von seinen Gefühlen überrascht. Seit dem Tod seiner Lebensgefährtin empfindet er zum ersten Mal wieder etwas für eine Frau. Um seine Arbeit nicht zu gefährden, muss er vor Lotta jedoch sein Geheimnis wahren.