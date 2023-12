In "Die Saat - Tödliche Macht" (Das Erste) geht Heino Ferch als Kripobeamter auf eine dramatische Vermisstensuche. Johannes B. Kerner präsentiert die Benefizgala "Ein Herz für Kinder" (ZDF). In der "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" (RTL) müssen die drei Unterhaltungsprofis improvisieren.

20:15 Uhr, Das Erste , Die Saat - Tödliche Macht, Thriller

Max Grosz ( Heino Ferch), ein desillusionierter Ausbilder bei der Polizei, ist besorgt um seinen Neffen Victor Vegener ( Jonathan Berlin), einen draufgängerischen Journalisten und Umweltaktivisten, der in Norwegen spurlos verschwunden ist. Nachdem die lokale Polizei die Suche eingestellt hat, begibt sich Max auf eigene Faust nach Spitzbergen. Victor hatte zuletzt Recherchen über den global agierenden Agrarkonzern BSG angestellt, und sein versuchter Einbruch in den Svalbard-Saatguttresor steht vermutlich im Zusammenhang damit. Bei der Suche wird Max nur widerstrebend von seiner norwegischen Kollegin Thea Koren ( Ingrid Bolsø Berdal) unterstützt.

20:15 Uhr, ZDF , Ein Herz für Kinder , Benefizgala

Johannes B. Kerner präsentiert erneut die erfolgreichste Spendensendung im deutschen Fernsehen - die große Gala "Ein Herz für Kinder". Auch in diesem Jahr machen sich wieder deutsche und internationale Prominente aus Show, Sport, Politik und Unterhaltung für den guten Zweck stark. Sie stellen Hilfsprojekte vor und nehmen am Telefon Spendengelder entgegen.

20:15 Uhr, RTL, Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, Show

Drei ahnungslose Moderatoren ohne Plan, die sich neuen Spiel- und Quizrunden mit ungewissem Ausgang stellen: Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch tanzen in neuen Samstagabend-Primetime-Shows wieder auf dem Vulkan und geben alles. Live, ohne Sicherheitsnetz, ohne Proben, mit Köpfchen, einer gehörigen Portion Spielfreude und mit vollem Körpereinsatz. Einfach ausgezeichnete Unterhaltung!

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer , Musikshow

Bei "The Masked Singer" treten zehn Stars aus allen Lebensbereichen in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden. Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

20:15 Uhr, Tele 5 , Beautiful Creatures - Eine unsterbliche Liebe, Fantasy

Ethan ( Alden Ehrenreich) träumt jede Nacht von demselben Mädchen und trifft in der Highschool auf Lena (Alice Englert), die er in seinen Träumen erkannt hat. Lena hütet jedoch ein dunkles Geheimnis als Tochter eines mächtigen Hexenclans. Am 16. Geburtstag muss sie sich entscheiden, ob sie dem Guten oder dem Bösen dienen will. Gegen den Willen ihrer Familie verliebt sich auch Lena in den Sterblichen Ethan.