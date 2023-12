In "Friesland: Feuerteufel" (ZDF) hält eine Brandserie die Ermittler in Atem. Beim Duell "Klein gegen Groß" (Das Erste) stellen sich Promis ihren jungen Herausforderern. Außerdem zeigt RTL das Weihnachtsspecial von "Denn sie wissen nicht, was passiert".

20:15 Uhr, ZDF , Friesland: Feuerteufel , Krimi Eine Brandserie erschüttert die Region, Scheunen stehen in Flammen. Doch es bleibt nicht bei Sachschäden. Die Polizisten Süher Özlügül (Sophie Dal) und Henk Cassens ( Maxim Mehmet) nehmen die Ermittlungen auf. Henk ist überzeugt, dass der Brandstifter den Hofbesitzer Johann Mors nicht absichtlich getötet hat, sondern dass es ein Unfall war. Doch schon ein paar Tage später brennt es erneut, wieder kommt ein Mensch ums Leben: ein Feriengast auf dem Hof des Ehepaares Otto. 20:15 Uhr, Das Erste , Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell , Show Die brandneue Ausgabe "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" mit Kai Pflaume: zehn packende Duelle zwischen hochmotivierten kleinen Könnern und prominenten Gästen, u.a. Mario Barth, Martina Hill, Nora Waldstätten, Thorsten Schröder, Alexander Wurm, Ben Zucker, Jan Josef Liefers, Wincent Weiss, Tobias Arlt und Tobias Wendl. 20:15 Uhr, RTL, Denn sie wissen nicht, was passiert - Schöne Bescherung - Die große Weihnachtsshow, Show Die 40. Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" dreht sich um das unmittelbar bevorstehende Weihnachtsfest! Anknüpfend an die Kindheitserinnerungen von Barbara Schöneberger, Günther Jauch, Thomas Gottschalk und den Zuschauenden steht diese Show unter dem Motto "Wir warten aufs Christkind."! Ein unterhaltsamer Abend mit prominenten Gästen, spannenden Quizrunden und actionreichen Spielen lassen den Vorweihnachts-Stress vergessen. 20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer , Musikshow Bei "The Masked Singer" treten zehn Stars aus allen Lebensbereichen in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden. Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske? 21:45 Uhr, ZDF , Erzgebirgskrimi: Ein Mord zu Weihnachten, Krimi Als die Bergmannskapelle mit Saskia Bergelt ( Teresa Weißbach) und ihrem Vater Georg ( Andreas Schmidt-Schaller) im verschneiten Erzgebirge zur Mettenschicht in den Stollen einzieht, hören sie einen Todesschrei. Bernhard Markert (Thomas Mehlhorn), Geschäftsführer der größten Manufaktur für Erzgebirgskunst im Ort, wurde ermordet. Ein Räuchermännchen in seiner Jackentasche gibt Rätsel auf. Die Kommissare Winkler ( Kai Scheve) und Szabo ( Lara Mandoki) ermitteln auf dem Weihnachtsmarkt inmitten von Schwibbögen.