In "Ostfriesenwut" (ZDF) drohen Erpresser damit, biologische Kampfstoffe freizusetzen. Kai Pflaume präsentiert "2023 - Das Quiz" (Das Erste), den großen Jahresrückblick zum Mitraten. Bei "Schlag den Star" (ProSieben) treten Horst Lichter und Michael Kessler gegeneinander an.

20:15 Uhr, ZDF , Ostfriesenwut, Krimi

Ein Angler entdeckt eine Tote im Watt. Gleichzeitig hinterlegen Erpresser biologische Kampfstoffproben bei einer Zeitung. Kommissarin Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote) wird auf den Plan gerufen, denn es besteht die Bedrohung, dass das Trinkwasser in ganz Ostfriesland vergiftet werden soll. Die gefundenen Proben sind authentisch, und unbemerkt von allen steht der Zusammenhang zwischen beiden Fällen. Bei den Ermittlungen gerät ihr ehemaliger Chef, Ubbo Heide ( Kai Maertens), ins Visier von Ann Kathrin. Doch was weiß er?

20:15 Uhr, Das Erste , 2023 - Das Quiz , Quizshow

In "2023 - Das Quiz" stehen die wichtigsten und emotionalsten Ereignisse des Jahres im Mittelpunkt, die Menschen, mit denen Deutschland gelacht oder geweint hat, über die gesprochen oder gestaunt wurde. Auch in diesem Jahr gibt es neben den ganz großen Nachrichtenthemen viele Geschichten, die Menschen in Deutschland bewegten. Neben dem Rateteam erwartet Kai Pflaume spannende Gäste, die in diesem Jahr Schlagzeilen gemacht haben.

20:15 Uhr, ProSieben , Schlag den Star , Spielshow

Michael Kessler und Horst Lichter treten in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. In diesem Wettstreit wird Kampfgeist, Fitness, Köpfchen und Geschicklichkeit auf die Probe gestellt. Der Gewinner kann eine Gewinnsumme von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen, während Elton durch den Abend führt und Ron Ringguth kommentiert.

20:15 Uhr, Sat.1, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, Abenteuer

Die Bewohner von Lummerland staunen nicht schlecht, als ein Paket mit einem namenlosen Jungen namens Jim Knopf (Solomon Gordon) auf der Insel ankommt. Die Jahre vergehen, und gemeinsam mit seinem Freund Lukas ( Henning Baum), dem Lokomotivführer, entscheidet sich Jim zu einer aufregenden Expedition aufzubrechen.

21:45 Uhr, ZDF , Kolleginnen: Abgetaucht, Krimireihe

Ein Sicherheitsbeamter wird erschossen in der Villa eines jungen Konzernerben gefunden. Irene Gaup ( Caroline Peters) wird zum Wannsee gerufen, doch vom Erben Nikolaus Stahl ( Gustav Schmidt) fehlt jede Spur. Es stellt sich heraus, dass der Mord ein Kollateralschaden der Entführung des jungen Konzernerben ist. Carl Hösch ( Pierre Besson), der als Verhandler vor Ort ist, analysiert die Situation und wird dabei als Irenes ehemaliger Ausbilder und früherer Liebhaber enthüllt.