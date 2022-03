Im "Tatort" (Das Erste) ermitteln Professor Boerne und Kommissar Thiel, als ein kaufsüchtiger Mann ermordet wird. In "Yesterday" (RTL) erinnert sich nach einem Stromausfall plötzlich niemand mehr an die Beatles. Optimus Prime sucht in "Transformers: The Last Knight" (ProSieben) den Stab von Merlin.

20:15 Uhr, Das Erste , Tatort: Propheteus, Krimi Was wie eine ganz "normale" Mordermittlung beginnt, zieht immer weitere Kreise: Der kaufsüchtige Magnus Rosponi wird in seiner Wohnung erschlagen aufgefunden. Doch weder seine fröhlichen Bowlingfreunde noch Silke Haller (ChrisTine Urspuch), die in dem Toten einen Jugendschwarm erkennt, können sich erklären, wieso der beliebte Mann sterben musste. Dafür findet Professor Boerne (Jan Josef Liefers) einen merkwürdigen, kleinen Gegenstand in der Leiche. Thiel (Axel Prahl) entdeckt parallel amouröse Verstrickungen. 20:15 Uhr, RTL, Yesterday, Musikkomödie Auf der ganzen Welt fällt für 12 Sekunden der Strom aus. Danach kann sich niemand mehr an die Beatles erinnern - nur der erfolglose britische Musiker Jack Malik (Himesh Patel), der gerade von einem Bus angefahren wurde! Auch wenn die Lieder zunächst niemanden vom Hocker reißen, hat Jack mit den alten Songs immer mehr Erfolg und darf sogar als Vorband von Superstar Ed Sheeran auftreten. Doch der wachsende Ruhm hat auch Schattenseiten. 20:15 Uhr, Sat.1, Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen, Drama In einer Zeit, in welcher der Wettlauf zwischen den USA und Russland im Weltall die Nachrichten beherrscht, arbeiten bei der NASA drei afroamerikanische Frauen. Zunächst werden Katherine (Taraji P. Henson), Dorothy (Octavia Spencer) und Mary (Janelle Monáe) von ihren männlichen Kollegen belächelt, bis sie schließlich ihre Fähigkeiten als brillante Mathematikerinnen unter Beweis stellen können. 20:15 Uhr, ZDF, Rosamunde Pilcher: Die Elster und der Kapitän, Liebesfilm Lisa Edison (Jasmina Al Zihairi) ist angehende Auktionatorin mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Sie nimmt Menschen schnell für sich ein und engagiert sich sozial für benachteiligte Kinder. Damit möchte sie etwas von dem Glück, das sie in ihrem Leben hatte, zurückgeben. Sie lebt im Haus ihrer Adoptiveltern Richard (Christoph Grunert) und Emma (Saskia Fischer), zu denen sie ein enges und vertrautes Verhältnis hat. Tief in Lisa brodelt jedoch die Angst vor Zurückweisung. 20:15 Uhr, ProSieben, Transformers: The Last Knight, Action Optimus Prime ist wieder am Leben. Zusammen mit seiner Schöpferin Quintessa will er seine Heimat Cybertron erneut aufbauen. Dafür braucht er jedoch ein verschollenes Artefakt der Artus-Sage. Cade Yeager (Mark Wahlberg) und Bumblebee schmieden daraufhin ungewöhnliche Bündnisse, um ihren Heimatplaneten zu retten. Schaffen sie es mit vereinten Kräften, die Erde in letzter Minute vor dem Untergang zu bewahren?