Die Superheldin "Captain Marvel" (ProSieben) gerät in einen intergalaktischen Krieg. Im "Tatort" (Das Erste) fallen Schüsse in einem Münchener Bus. Außerdem soll der Taschendieb "Aladdin" (Sat.1) eine Wunderlampe klauen.

20:15 Uhr, ProSieben , Captain Marvel , Action

Die Kree-Soldatin Vers ( Brie Larson) strandet auf der Erde und muss dort gegen die außerirdischen Skrulls kämpfen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten schließt sie sich mit dem S.H.I.E.L.D.-Agenten Nick Fury (Samuel L. Jackson) zusammen und findet schon bald heraus, dass sie eigentlich von dem Planeten stammt, den sie nun retten muss. Mit alten Freunden und neuen Verbündeten begibt sie sich auf eine gefährliche Mission.

20:15 Uhr, Das Erste , Tatort: Unklare Lage, Krimi

Mitten am Tag fallen in einem Bus bei einer Fahrkartenkontrolle tödliche Schüsse. Der Täter kann fliehen, wird aber wenig später gestellt und vom SEK erschossen. Ein junger Münchener, noch keine 20 Jahre alt. Im Rucksack des Toten stecken Ersatzmagazine und ein Funkgerät, das auf einen möglichen zweiten Täter hinweist. Aber gibt es diesen zweiten Täter überhaupt? Droht ein Anschlag? Die Kommissare Leitmayr ( Udo Wachtveitl) und Batic ( Miroslav Nemec) ermitteln.

20:15 Uhr, Sat.1, Aladdin , Abenteuer

Aladdin (Mena Massoud) genießt auf den Straßen von Agrabah einen zweifelhaften Ruf als Taschendieb. Als er bei einem seiner Streifzüge auf Prinzessin Jasmin ( Naomi Scott) trifft, verändert sich sein Leben schlagartig. Vor Liebe entbrannt begeht er jedoch einen Fehler und wird festgenommen - bis der zwielichtige Großwesir Jafar (Marwan Kenzari) auf den Plan tritt und ihm die Freiheit zum Tausch einer Wunderlampe anbietet.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Sommer in der Toskana , Liebesfilm

Laura ( Wolke Hegenbarth), 35, lüftet in der Toskana ein streng gehütetes Geheimnis ihrer verstorbenen Mutter. 25 Jahre hatte diese in Lucca eine heimliche Affäre. Einmal im Jahr hat ihre Mutter Gloria zur gleichen Zeit am selben Ort Emanuele della Torre (Rolf Sarkis) getroffen. Durch diese ungeheuerliche Entdeckung gerät Laura in Turbulenzen aus Verrat und Betrug, die ihr beinahe den Glauben an die Liebe nehmen.

21:45 Uhr, Das Erste , Kommissar van der Valk: Gejagt in Amsterdam, Krimi

Kommissar Van der Valk (Marc Warren) und sein Team übernehmen einen ungewöhnlichen Mordfall, der mit einem Leichenfund auf einem Feld vor den Toren Amsterdams beginnt. Die junge Anwältin Susie de Windt (Deirdre Duisterhof) wurde gekreuzigt, ihr Körper ist mit einem X markiert und eine mysteriöse Botschaft in Kalligrafie an der Leiche befestigt. Während Van der Valk eine Beziehungstat für möglich hält, folgt seine Partnerin Lucienne (Maimie McCoy) einer anderen Spur.