In "Polizeiruf 110" (Das Erste) wird ein Wissenschaftler mit fragwürdiger Vergangenheit ermordet. Scarlett Johansson zieht als "Black Widow" (ProSieben) in den Kampf und in "Fack Ju Göhte 3" (Sat.1) steht für Chaos-Lehrer Zeki Müller und seine Klasse das Abi an.

20:15 Uhr, Das Erste , Polizeiruf 110: Little Boxes, Krimi Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Postcolonial Studies wird tot aufgefunden. Die Ermittlungen führen die nach einem Auslandseinsatz nach München zurückkehrende Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm ( Johanna Wokalek) ins Uni-Milieu. Sie und ihr Kollege Dennis Eden ( Stephan Zinner) werden mit der Behauptung konfrontiert, dass das Mordopfer ein Vergewaltiger sei und seine "gerechte" Strafe erfahren habe. Sie erhalten wenig hilfreiche Aussagen, mehr Schweigen als fundierte Auskünfte, was die Ermittlungen zunehmend erschwert. Auch zusammen mit Otto Ikwuakwu (Bless Amada), einem Kollegen, der sie in diesem Fall unterstützen soll, kommen sie nicht weiter. 20:15 Uhr, ProSieben , Black Widow , Superheldenabenteuer Der hochgefährliche Taskmaster ( Olga Kurylenko) heftet sich an die Fersen von Black Widow ( Scarlett Johansson), um sie zu Fall zur bringen. Scheinbar muss der Hass auf sie mit etwas aus ihrer Vergangenheit zu tun haben. Gemeinsam mit ihrer Schwester Yelena Belova ( Florence Pugh) und ihren Ersatzeltern Alexei Shostakov ( David Harbour) und Melina Vostokoff ( Rachel Weisz), zu denen sie seit Jahren keinen Kontakt hat, stellt sie sich ihrem Gegenspieler. 20:15 Uhr, Sat.1, Fack Ju Göhte 3, Komödie Der Kultusminister hat vom schlechten Image der Goethe-Gesamtschule erfahren und donnert Gudrun ( Katja Riemann) sämtliche Auflagen auf. Erfüllt sie diese nicht, wird die Schule geschlossen. Auch Zeki Müller (Elyas M'Barek) hat wenig zu lachen. Der Brennpunktlehrer versucht mit zweifelhaften Mitteln, seine Klasse durch das Abi zu prügeln. Nach dem ernüchternden Besuch im Berufsinformationszentrum gestaltet sich das jedoch schwieriger als gedacht. 20:15 Uhr, ZDF, Hotel Barcelona (2), Liebesmelodrama Nach einer romantischen Nacht wird Laura ( Mina Tander) und Mateo ( Vladimir Burlakov) klar, wie emotional verbunden sie sind. Inzwischen hat Pedro (Tristán López) einen Entschluss gefasst. Er eröffnet seiner Mutter, dass er zukünftig bei seinem Vater in Madrid leben möchte. Als wäre das für Laura nicht schon schlimm genug, findet sie auch noch ein Päckchen Drogen in seiner Kochuniform. Sie macht sich große Sorgen, dass er immer noch nicht mit seinem alten Leben abgeschlossen hat. Als sich der Streit zwischen Mutter und Sohn zuspitzt und Pedro sich von allen missverstanden fühlt, bringt er sich in Lebensgefahr. 20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler Sommer-Special, Kochshow Welcher Promi kann Steffen Henssler beim ultimativen BBQ-Wettbewerb unter freiem Himmel besiegen? Beim "Grill den Henssler Sommer-Special" im Elbauenpark Magdeburg, moderiert von Laura Wontorra, wird wirklich alles gegrillt - und um die kritische Jury zu überzeugen, muss deutlich mehr aufgetischt werden als die Klassiker Fleisch, Fisch und Gemüse. Wer hat seinen Grill im Griff und überzeugt Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach?