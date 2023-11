Im "Tatort" (Das Erste) wacht eine Frau orientierungslos neben ihrem toten Freund auf. Bei "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) treten Promis gegen Joko Winterscheidt an. Außerdem sind Christian Bale und Matt Damon in "Le Mans 66" (ZDF) im Geschwindigkeitsrausch.

20:15 Uhr, Das Erste , Tatort: Was ihr nicht seht, Krimi

Eine junge Dame erwacht verwirrt und benommen, ein Messer in der Hand, neben ihrem ermordeten Partner. Als Inspektorin Leonie Winkler ( Cornelia Gröschel) am Tatort eintrifft, erkennt sie in ihr ihre ehemalige Schulfreundin Sarah Monet (Deniz Orta). Ihre Kollegin Karin Gorniak ( Karin Hanczewski) und die Kriminaltechnik sind bereits im Einsatz. Alle Hinweise deuten auf eine Beziehungstat hin. Hat Sarah unter Alkoholeinfluss ihren Freund getötet, möglicherweise aus Notwehr? Leonie Winkler will ihrer Freundin beistehen, wird jedoch von ihrem Vorgesetzten Schnabel ( Martin Brambach) aufgrund möglicher Voreingenommenheit von Sarahs Fall abberufen. Eigenmächtig setzt sie ihre Ermittlungen fort.

20:15 Uhr, ProSieben , Wer stiehlt mir die Show?, Show

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" steht der wahrscheinlich außergewöhnlichste Preis der Show-Geschichte auf dem Spiel: Joko Winterscheidts Job. Drei Prominente und ein Wildcard-Zuschauer fordern Moderator Joko als Kandidaten heraus, um ihm - wortwörtlich - die Show zu stehlen. Der Gewinner wird zum Quizshow-Moderator der nächsten Ausgabe und kann die Show nach seinem Willen umgestalten - während Joko als Kandidat darum kämpfen muss, seine eigene Show zurückzugewinnen.

20:15 Uhr, ZDF , Le Mans 66 - Gegen jede Chance, Rennfahrerdrama

Le Mans, 1966: Trotz aller Warnungen entscheidet sich der Fahrzeugentwickler Carroll Shelby ( Matt Damon) dazu, mit dem hitzköpfigen Rennfahrer Ken Miles ( Christian Bale) zusammenzuarbeiten. Trotz ungünstiger Aussichten haben sie vor, gemeinsam mit Ford das Rennen in Le Mans zu gewinnen und Ferrari zu besiegen. Doch der Wettstreit um den Sieg ist erbittert und verlangt den beiden alles ab.

20:15 Uhr, ZDF , Rosamunde Pilcher: Amys Herzenswunsch, Liebesfilm

Die Sportfotografin Amy Boyd ( Friederike Linke) träumt von einem Kind. Doch mit Ende dreißig schwindet ihre Chance auf eine natürliche Schwangerschaft. Kurz vor dem geplanten Termin in der Kinderwunschklinik in Cornwall bekommt ihr Freund Derek (Barry John Kinsella) Zweifel. Doch Amy ist fest entschlossen, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen, notfalls auch ohne Partner. Ihre Mutter Libba ( Karen Böhne) dient ihr dabei als bestes Beispiel.

21:45 Uhr, Das Erste , Kommissar van der Valk: Amsterdam in Aufruhr, Krimireihe

Ein Schock für zahllose Anhänger des Videobloggers Ed Loman (Sander Plukaard): Statt seiner berühmten Live-Berichte über Mode sehen seine Follower die Leiche des extrovertierten Influencers - mit vernähten Augen! Kommissar Piet Van der Valk ( Marc Warren) und sein Team gehen davon aus, dass der umstrittene Influencer seinen Mörder kannte. Die Szene der fairen und ökologisch nachhaltigen Modelabels ist übersichtlich, wie die Ermittler bald feststellen, aber alles andere als harmonisch.