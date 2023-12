Im "Tatort" (Das Erste) muss Kommissar Thiel und Professor Boerne einen Mord verhindern. Bei "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) treten Promis gegen Joko Winterscheidt an. Auf RTLzwei verwandelt sich Ryan Reynolds in den Superhelden "Green Lantern".

20:15 Uhr, Das Erste , Tatort: Der Mann, der in den Dschungel fiel, Krimi

Kommissar Thiel ( Axel Prahl) steht vor einer Herausforderung: Statt einen Mord aufzuklären, muss er diesmal einen verhindern. Währenddessen versucht Professor Boerne ( Jan Josef Liefers), sich als Mäzen zu betätigen, und Silke Haller (ChrisTine Urspruch) begibt sich mit Mirko Schrader ( Björn Meyer) auf die Suche nach Spuren. Die Ursache für all dies ist Stan Gold ( Detlev Buck), ein verloren geglaubter Sohn der Stadt, der aus dem paraguayischen Dschungel in seine Heimat zurückgekehrt ist. Gold ist nicht nur ein renommierter Autor, sondern auch Münsters neuer Stadtschreiber - und ein ehemaliger Mitschüler von Thiel, der damals nicht Stan Gold, sondern schlicht Hotte Koslowski hieß und eher durchschnittlich war.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt Matthias Schweighöfer die Show?, Show

Joko Winterscheidt hat zum zweiten Mal in dieser Staffel seine Show an Matthias Schweighöfer verloren. Weiß er das dieses Mal zu verhindern? Sie wollen Joko ebenfalls die Show stehlen: Kabarettistin Hazel Brugger sowie der Schauspieler Florian David Fitz. Jeweils eine Zuschauerin oder ein Zuschauer tritt zusätzlich als Wildcard-Kandidat zum Quiz an.

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Das Haus der 1000 Sterne, Liebesfilm

Stine Olson ( Mersiha Husagic), frischgebackene Absolventin des Architekturstudiums, verdient sich ihren Lebensunterhalt mit kleinen Aufträgen. Durch Zufall trifft sie auf ihren Jugendfreund Jan (Tony Kainz) und dessen Bruder Paul ( Joscha Kiefer). Die beiden wollen ein geerbtes Landhaus verkaufen, und Stine bietet ihre Dienste als Architektin an. Der potenzielle Käufer plant den Abriss, doch das Haus verbirgt ein Geheimnis, das alles verändern wird. Jan freut sich über das Wiedersehen mit Stine und versucht, wieder näher an sie heranzukommen. Paul hingegen muss sich in Stockholm um seine Verlobte Mary kümmern und Geschäftliches für seinen zukünftigen Schwiegervater in spe erledigen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Green Lantern , Superhelden-Actionabenteuer

Hal Jordan ( Ryan Reynolds) ist ein risikofreudiger Draufgänger mit einem chaotischen Privatleben. Eines Tages wird der waghalsige Testpilot der Air Force als erster Erdbewohner von einem mysteriösen Ring auserwählt, dem Eid der Grünen Laterne beizutreten. Dieser Schwur macht ihn zum Mitglied der "Green Lanterns", einer intergalaktischen Eliteeinheit von Kämpfern aus hochentwickelten außerirdischen Zivilisationen. Ihr Ziel ist es, das Universum zu schützen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Men in Black 3, Sci-Fi-Komödie

Agent J ( Will Smith) erwartet eigentlich ein normaler Arbeitstag als Alien-Vernichter. Doch als sein Kollege Agent K ( Tommy Lee Jones) plötzlich aus dem Hauptquartier der Men in Black verschwindet, begibt sich J auf die Suche nach ihm. Agentin O ( Emma Thompson) informiert ihn, dass K bereits seit 40 Jahren tot ist. J glaubt an eine außerirdische Invasion, die die Geschichte manipuliert hat, und reist in das New York der 1960er Jahre. Seine Mission: den Tod von Agent K zu verhindern.