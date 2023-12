Im Ersten präsentieren Francine Jordi und Hans Sigl die "große Silvester Show". In "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" (Sat.1) geht Captain Jack Sparrow auf die Suche nach Poseidons Dreizack. Außerdem zeigt ProSieben "Schuh des Manitu" in der Langfassung.

20:15 Uhr, Das Erste , Die große Silvester Show, Show Die große Silvester Show" garantiert am Silvesterabend wieder beste Unterhaltung und ausgelassene Stimmung. Wie im letzten Jahr führen Hans Sigl und Francine Jordi durch das Programm mit Party-Hits, Pop-Songs und Schlager-Evergreens, stimmungsvollen Balladen und Rock-Klassikern. Mit dabei sind Publikumslieblinge wie Christina Stürmer, DJ Ötzi, Stefanie Heinzmann, Claudia Jung, Mike Singer, Heinz Rudolf Kunze, Melissa Naschenweng und Sarah Engels. 20:15 Uhr, ZDF, Willkommen 2024, Show "Willkommen 2024": Deutschlands größte Silvestershow live vom Brandenburger Tor. Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner freuen sich auf nationale und internationale Gäste. Mit dabei sind Riverdance, Luca Hänni, Ella Endlich, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, Vize, Topic und viele mehr. Erstklassige Unterhaltung unter dem Motto "Celebrate at the Gate". 20:15 Uhr, Sat.1, Pirates of the Caribbean: Salazars Rache, Abenteuerkomödie Der barbarische Captain Salazar ( Javier Bardem) schafft es, sich aus dem Teufelsdreieck zu befreien. Er schwört gnadenlose Rache und will alle noch lebenden Piraten töten - allen voran Captain Jack Sparrow (Johnny Depp). Dessen einzige Möglichkeit, Salazar zu besiegen, besteht darin, den Dreizack Poseidons in seine Hände zu bekommen, der ihm die Herrschaft über die sieben Weltmeere verleiht. Doch dazu muss er sich mit seinem Erzfeind Barbossa ( Geoffrey Rush) verbünden. 20:35 Uhr, ProSieben, Der Schuh des Manitu - Extra Large, Winnetou-Parodie Apachenhäuptling Abahachi (Michael "Bully" Herbig) nimmt beim Stamm der Schoschonen einen Kredit auf, um vom Ganoven Santa Maria ( Sky du Mont) ein Lokal zu kaufen. Doch bei der Übergabe kommt es zum Eklat. Dabei erschießt der Bösewicht den Sohn des Schoschonen-Häuptlings. Die Schoschonen schwören Rache, und Abahachi hat nur eine Wahl: Er muss mit Hilfe seines Freundes Ranger ( Christian Tramitz) einen wertvollen Schatz finden. 20:15 Uhr, RTL zwei, Ice Age , Digitrickspaß Während alle Tiere in Richtung Süden wandern, zieht Mammut Manni alleine gen Norden. Unterwegs trifft er auf das hibbelige Faultier Sid, das sich ihm ungefragt anschließt. Die beiden werden unfreiwillig zu den Rettern eines Menschen-Babys, das von einer Horde Säbelzahntiger gejagt wird. Deren Mitglied Diego schließt sich dem ungleichen Duo an, um doch noch an das Kind zu gelangen. Doch während der Reise erleben die drei Tiere ungeahnte Abenteuer, die Diego zu denken geben.