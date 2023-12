In "Wenn das fünfte Lichtlein brennt" (Das Erste) sitzen mehrere Menschen zu Heiligabend am Flughafen fest. Carmen Nebel lädt im ZDF zur Weihnachtsfeier mit Promis ein. Außerdem bändigt die "Eine zauberhafte Nanny" (VOX) ihre Schützlinge mithilfe von Magie.

20:15 Uhr, Das Erste , Wenn das fünfte Lichtlein brennt, Komödie

Der Job des Flughafen-Weihnachtsmanns Thorsten ( Henning Baum) endet üblicherweise vor der Bescherung. Diesmal jedoch macht ihm höhere Gewalt einen Strich durch die Rechnung: Ein Schneesturm und die Sperrung der Zubringerstraße sorgen dafür, dass am Heiligabend niemand aus dem Terminal herauskommt. Für Besinnlichkeit unter den Eingeschlossenen muss Thorsten nun zusammen mit seiner Christkind-Kollegin (Xenia Tiling) sorgen. Kein leichtes Unterfangen!

20:15 Uhr, ZDF, Heiligabend mit Carmen Nebel , Weihnachtsshow

Wer träumt nicht davon, Heiligabend in den Bergen zu feiern, mit einem kuscheligen Kaminfeuer und schöner Weihnachtsmusik? Carmen Nebel macht das in diesem Jahr möglich. Sie trifft sich auf einer gemütlichen Alm in Tirol mit Ella Endlich, Matze Knop, Monika Baumgartner, Julia Lindholm, Wolfgang Ambros, Mark Keller und seinem Sohn Aaron. Für Stimmung sorgt die Hüttenband Tschentig.

20:15 Uhr, VOX, Eine zauberhafte Nanny , Fantasykomödie

Das Kindermädchen Nanny McPhee ( Emma Thompson) soll dem Witwer Cedric Brown ( Colin Firth) bei der Erziehung seiner sieben vorlauten Kinder helfen. Angeführt vom ältesten Sprössling Simon hat die Rasselbande bereits 17 andere Kindermädchen an den Rand des Wahnsinns getrieben und zur Aufgabe gezwungen. Bei Nanny McPhee haben sich die Kinder Ähnliches vorgenommen. Doch bei der mysteriösen Frau mit dem seltsamen Erscheinungsbild laufen die Dinge anders. Denn Nanny McPhee verfügt über magische Kräfte.

20:15 Uhr, ProSieben, Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs, Fantasy

Die Schlacht um Mittelerde steht kurz bevor: Während die Hobbits Sam ( Sean Astin) und Frodo ( Elijah Wood) Mordor immer näher kommen, wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Indes greift Saurons mächtiges Heer bestehend aus Tausenden von Orks die Hauptstadt von Gondor an. Über das einst mächtige Königreich wacht nur mehr ein schwächlicher Führer - es liegt an Aragorn ( Viggo Mortensen), sich seinem Schicksal zu stellen, um Sauron so lange abzulenken, bis Frodo seine Mission erfüllt hat.

20:15 Uhr, RTL zwei, Illuminati, Thriller

Professor Robert Langdon ( Tom Hanks) entdeckt, dass "die Illuminati", ein uralter Geheimbund, wieder auferstanden zu sein scheinen. Kurz darauf wird klar, dass die katholische Kirche, einer der Erzfeinde der Illuminati, einer tödlichen Bedrohung ausgesetzt ist. Langdon fliegt nach Rom, wo er zusammen mit der Wissenschaftlerin Vittoria (Ayelet Zurer) versucht, herauszufinden, welche Verbindung es zwischen der Rückkehr des Geheimbundes und dem geplanten vermeintlichen Terroranschlag auf den Vatikan gibt.