Im November kommt "Die TV total Wok-WM" auf ProSieben zurück. Welche Stars im Vierer- und Einser-Wok dabei sind, hat der Sender jetzt verraten.

Am 12. November 2022 rasen in Winterberg wieder Sportler, Stars und Promis im Wok auf die Schallmauer zu. Nun hat ProSieben via Instagram die ersten Teilnehmenden der diesjährigen "TV total Wok-WM" bekannt gegeben.

Sebastian Pufpaff (46), Tim Wiese (40), Manfred Ludolf (60) und Laura Nolte (23) bilden demnach ein Vierer-Team. Die YouTuber Trymacs (28), Montaa Black (34) und Sascha Hellinger (27) aka UnsympathischTV zusammen mit Moderator Jens Knossalla ebenfalls.

Ein ganzer Kelly-Wok

Als ein weiteres Team gehen Eko Fresh (39), Sükrü Pehlivan (49), Ali Güngörmüs (45) und Sila Sahin (36) an den Start. Einen Kelly-Wok gibt es diesmal auch: Joey Kelly (49), seine Söhne Luke (22) und Leon sowie Angelo Kellys (40) Sohn Gabriel (21) haben sich zusammengetan. Außerdem werden Sarah Fresh (33), Carolin Niemczyk (32), Natalia Avelon (42) und Klaudia Giez (26) im selben Wok sitzen.

ProSieben kündigte zudem drei Promis für die Disziplin des Einser-Woks an: Fabian Hambüchen (34), Evelyn Burdecki (34) und Lucas Cordalis (55) sollen den "Höllenritt im Eiskanal" einzeln wagen. Moderiert wird das Event von Elton (51).

Das Sport-Entertainment-Ereignis hat von 2003 bis 2015 insgesamt 13 Mal live auf ProSieben stattgefunden, dieses Jahr kommt die Veranstaltung am 12. November zurück.