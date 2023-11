Flüchtlingskrise trifft Luxuskreuzfahrt: In der neuen Sky-Serie "Unwanted" rettet ein Schiff voller europäischer Urlauber Überlebende eines gesunkenen Bootes mit Migranten. Vor und hinter der Kamera der Produktion gibt es eine Menge Stars zu sehen.

Fiktion trifft auf Realität: Während deutsche Spitzenpolitiker um neue Regeln in der Asylpolitik ringen, dreht sich eine neue Sky-Original-Produktion um die menschlichen Schicksale dahinter: eine Serie, die die Menschen dazu bringen soll, "Migranten nie wieder so zu sehen, wie sie es bisher getan haben", erklärt Regisseur Oliver Hirschbiegel (65) über sein Projekt "Unwanted". Die Serie läuft seit 3. November auf Sky Atlantic sowie auf dem Streamingdienst Wow auf Abruf.

Darum geht es in "Unwanted"

Das Kreuzfahrtschiff Orizzonte ist auf dem Mittelmeer unterwegs, wo die 5.000 europäischen Gäste an Bord in Luxus schwelgen. Bereits in der ersten Nacht auf See holt die Urlauber auf ihrer vermeintlich unbeschwerten Reise aber die Realität ein. Das Schiff rettet 28 afrikanische Migranten aus dem Mittelmeer, Überlebende eines Schiffbruchs, bei dem mehr als 100 Menschen ums Leben kamen. Als die Überlebenden erfahren, dass die Orizzonte zurück nach Libyen steuert - an den Ort, von dem sie geflohen sind - eskaliert die Situation. "An Bord der Orizzonte prallen Menschlichkeit und Grausamkeit, Toleranz und Rassismus, Hoffnung und Trauer, Leben und schließlich Tod unausweichlich aufeinander", heißt es über die achtteilige Dramaserie.

Stars vor und hinter der Kamera

Inspiriert ist "Unwanted" vom Buch "Bilal" des Investigativ-Journalisten Fabrizio Gatti (57), der über seine Erfahrungen während seiner Reise entlang der Sahara-Routen berichtet. Dort treffen Flüchtlinge aus Afrika auf Menschenhändler, die versuchen, aus dem Elend der Migranten ein Geschäft zu machen. Oliver Hirschbiegel erklärt, dass er nach der Lektüre des Buchs versuchen wollte, mit der Serie die gemeinhin übersehenen "Unsichtbaren" sichtbar zu machen, "indem ich ihnen ein Gesicht, eine Stimme und Biografien gebe, die für Zuschauer auf der ganzen Welt nachvollziehbar sind". Bekannt ist der deutsche Regisseur für Filme wie "Der Untergang", "Diana" und "Five Minutes of Heaven".

Geschrieben und kreiert hat "Unwanted" Stefano Bises. In den Hauptrollen glänzen die Schauspielstars Marco Bocci (45) und Jessica Schwarz (46). Mit dabei sind zudem Barbara Auer (64), Sylvester Groth (65) und Jonathan Berlin (29).

Seit dem 3. November ist "Unwanted" immer freitags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen sowie parallel dazu über Sky Q und auf dem Streamingdienst Wow abrufbar.