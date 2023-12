Auch im Jahr 2023 hieß es Abschied nehmen von einigen Sendungen, die zum Teil schon seit Jahrzehnten ausgestrahlt wurden. Doch auch neuere Shows wie "Zervakis & Opdenhövel. Live" wurden wegen schlechter Quoten eingestellt. Die Nachmittagsshow "Volles Haus" hielt sogar nur acht Monate durch.

Thomas Gottschalk (73) feierte mit seiner letzten "Wetten, dass..?"-Moderation am 25. November den Abschied des Jahres im deutschen Fernsehen. Ob und wie es mit der legendären ZDF-Samstagabendshow nun weitergeht, steht noch nicht fest. Endgültig eingestellt wurden 2023 hingegen einige andere Sendungen.

"Ich trage einen großen Namen"

Seit April 1977 gab es die Rate-Show "Ich trage einen großen Namen", am 12. Februar 2023 war Schluss. Moderatorin Julia Westlake (52) führte im SWR-Fernsehen durch die 747. und letzte Ausgabe der langlebigsten Ratesendung im deutschen TV, die fast 46 Jahre lang zum Programm gehört hatte.

"Leute Heute"

Am 29. September endete eine Ära: Nach 26 Jahren flimmerte die letzte Ausgabe des Boulevardmagazins "Leute heute" im ZDF über die Bildschirme. Ab 1997 berichtete Nina Ruge (67) als Hauptmoderatorin, 2007 folgte ihr Karen Webb (52). Anfang 2023 war bekannt geworden, dass die Promi-Sendung eingestellt wird. Auf Nachfrage von spot on news sagt Anne Gellinek, Leiterin der Hauptredaktion Aktuelles: "Das ZDF trennt sich mit 'Leute heute' von einem erfolgreichen Format, das uns ans Herz gewachsen ist." Weiter erklärt sie: "Wir geben die Sendung auf, um mit der Redaktion neue Wege gehen zu können. Die People-Berichterstattung wird auch weiterhin im ZDF zu finden sein - in der verlängerten 'hallo deutschland'-Sendung sowie im Netz, in der ZDF-Mediathek und auf anderen neuen Ausspielwegen."

"Volles Haus"

Im Februar hatte Sat.1 die Nachmittags-Live-Sendung "Volles Haus" gestartet und wollte damit das Nachmittagsprogramm revolutionieren. Die neue Show mit Jasmin Wagner (43) und Jochen Schropp (45) als Moderatoren der ersten Stunde wurde stark beworben, der Sender kündigte zudem an, bei der Sendung einen "langen Atem" haben zu wollen. Doch das Format blieb von Anfang an hinter den großen Quoten-Hoffnungen zurück, und so zog Sat.1 bereits nach einigen Monaten wieder die Reißleine. Am 13. Oktober lief die letzte Ausgabe. Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling erklärte in einer Mitteilung: "Es ist immer schwer, eine Sendung zu beenden, an der viele Kolleginnen und Kollegen mit großer Leidenschaft gearbeitet haben. Ich bedanke mich bei unseren Moderatorinnen und Moderatoren, den Redaktions-Teams im Sender und bei unserer Produktionsfirma Redseven und bei allen anderen, die gemeinschaftlich alles versucht haben, um aus 'Volles Haus!' einen Erfolg zu machen." Das hatte jedoch nicht geklappt. Stattdessen setzte der Sender am Nachmittag auf Doku-Soaps.

"Explosiv Weekend"

RTL stellte die Wochenendausgabe des Boulevardmagazins "Explosiv" nach rund drei Jahrzehnten ein. Die letzte Ausgabe lief am 16. Dezember. Grund für das Aus waren zu schlechte Quoten. "Da die Performance von 'Explosiv Weekend' leider unter unseren Erwartungen geblieben ist, haben wir uns schweren Herzens entschieden, die Wochenendausgabe des Magazins einzustellen", sagte der Co-Geschäftsführer von RTL News, Martin Gradl, gegenüber dem Branchendienst "DWDL". "Gemeinsam mit dem Team konzentrieren wir uns zukünftig voll und ganz auf die Kernmarke 'Explosiv' und die Entwicklung starker Geschichten für die Ausgaben von Montag bis Freitag um 18 Uhr."

"Zervakis & Opdenhövel"

Seit September 2021 führten Linda Zervakis (48) und Matthias Opdenhövel (53) wöchentlich durch ihr Infotainment-Format "Zervakis & Opdenhövel. Live". Da die Quoten hinter den Erwartungen zurückblieben, wurde die Show bereits nach zwei Monaten aus der Primetime am Montag genommen und auf mittwochs, 21:15 Uhr verlegt. Es folgten weitere Abspeck-Maßnahmen: Ab März 2022 wurde von ursprünglich 120 Minuten Sendezeit auf 75 Minuten verkürzt, im Oktober 2022 sogar auf nur noch 45 Minuten. Im November 2023 verkündete ProSieben dann das endgültige Aus des einst so heiß beworbenen Formats. Die 77. und letzte Ausgabe wurde für den 20. Dezember angekündigt. ProSieben-Chef Hannes Hiller bezeichnete dies in einem Statement als "schmerzhafte Entscheidung".

"Köln 50667"

Im November gab es dann noch einen Schock für Soap-Fans: RTLzwei wird die Serie "Köln 50667" nach mehr als zehn Jahren beenden. Auf Instagram wurde bekannt gegeben: "Die Produktion unserer langjährigen Daily Soap wird eingestellt. Wir sind mega traurig über diese News, können euch an dieser Stelle aber ein kleines Trostpflaster mitgeben." Es würde noch neue Folgen produziert, sodass das Format erst 2024 enden wird. Die letzte Episode werde voraussichtlich im Frühsommer ausgestrahlt.

"Anne Will"

Seit September 2007 leitete Anne Will (57) ihre politische Talkshow im Ersten. Am 3. Dezember 2023 verabschiedete sich die Moderatorin von der meistgesehenen Talksendung im deutschsprachigen Raum - nach 553 Ausgaben in 16 Jahren und mehr als 1300 Gesprächsgästen. Ihre Nachfolgerin wird im kommenden Jahr Caren Miosga (54), die 16 Jahre lang die "Tagesthemen" präsentiert hatte.