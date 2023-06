Die Addams Family bekommt in der zweiten Staffel von "Wednesday" Zuwachs. Das bestätigten die Darsteller um Jenna Ortega. Kandidaten sind Cousin Itt, Wednesdays kleiner Bruder Pubert oder die Großmutter.

Die Addams Family bekommt in der zweiten Staffel von "Wednesday" ein neues Mitglied. Das bestätigten die Darsteller der ersten Season der Erfolgsserie laut US-Medien im Rahmen des Netflix-Events Tudum. Doch um welche Figur es sich handelt, wissen die Stars selbst nicht. Dies verriet Hunter Doohan (29), der in der Serie den Sohn des Sheriffs verkörpert.

Die "Wednesday"-Darsteller um Hauptdarstellerin Jenna Ortega (20) gaben bei der Netflix-Veranstaltung ihre Tipps ab, um welche Figur aus dem Addams-Kosmos es sich handeln könnte. "Ich würde gerne Cousin Itt sehen", warf Ortega in die Runde. Dabei handelt es sich um den nur aus Haaren bestehenden Vetter von Addams-Patriarch Gomez. Er tauchte erstmals 1965 in der ersten Serie um die Addams Family auf. In der Comic-Strip-Vorlage von Charles Addams (1912-1988) war er noch nicht dabei.

Granny oder Pubert als Neuzugang?

Ortegas Kollegen tippten eher auf einen Auftritt von Granny, Wednesdays Großmutter. Die Figur war in bisherigen Inkarnationen der Addams Family mal die Mutter von Gomez und mal die von Morticia.

Ein weiterer Kandidat wäre Pubert Addams. Der jüngere Bruder von Wednesday und Pugsley war erstmals in dem Film "Die Addams Family in verrückter Tradition" (1993) zu sehen. In der ersten Staffel von "Wednesday" lernten wir neben der Titelheldin nur ihre Eltern Gomez und Morticia, Bruder Pugsley und Onkel Fester kennen.

Hat Professor Weems überlebt?

Die "Wednesday"-Stars haben bei Tudum auch eine Fantheorie zu Staffel eins angesprochen. So wurde spekuliert, dass die ermordete Lehrerin Professor Weems überlebt haben könnte. Die Gestaltwandlerin könnte im Körper von Addams-Butler Lurch gelandet sein. Dessen Augenfarbe veränderte sich schließlich im Laufe der Handlung. "Das macht Sinn", sinnierte Hunter Doohan. "Wenn ich nicht sehe, wie ihre Augen erlöschen, dann ist das technisch gesehen möglich." Die Story von Season zwei ist allerdings noch so geheim, dass nicht einmal die Schauspieler sie kennen.

"Wednesday" startete am 23. November 2022 bei Netflix. Der Addams-Family-Ableger wurde sofort zu einem Hype. Bei den Golden Globes wurde die Serie als beste Komödie nominiert, auch Hauptdarstellerin Jenna Ortega war im Rennen. Bereits im Januar 2023 kündigte Netflix eine zweite Staffel an.