Nach zwei Wildcard-Gewinnern hintereinander holte sich Joko Winterscheidt die Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?" wieder zurück. Doch jemand anderes stahl ihm am Sonntag mit einem mutigen Auftritt die Show.

Joko Winterscheidt (44) hat seine Show zurück. Am Sonntag siegte der angestammte Moderator bei "Wer stiehlt Svenrik die Show?". Damit darf er seine Sendung am nächsten Wochenende wieder selbst moderieren. Dennoch stahl ihm während der Aufzeichnung ein Überraschungsgast die Show...

In der vergangenen Woche hatte sich ein Wildcard-Kandidat die Moderation der ProSieben-Show erspielt - zum zweiten Mal hintereinander. Svenrik Gollmann (37) inszenierte sich am Sonntag dann als ganz normaler Kerl. Seine Eltern saßen in einem separaten Raum und verfolgten die Sendung auf einem Fernseher. Die Zuschauenden bekamen parallel ihre Kommentare zu hören.

Flitzer bringt Joko Winterscheidt nur kurz aus dem Konzept

Als Joko Winterscheidt das erste Spiel gewonnen hatte, kam es zur Überraschung in der ansonsten bodenständigen Show. Ein Flitzer überreichte ihm die erste Münze nackt. Nur mit Stiefeln bekleidet rannte ein junger Mann auf Winterscheidt zu. Die heiklen Körperteile waren für das TV-Publikum immerhin verpixelt. Winterscheidt war aber aus dem Konzept gebracht. "Boah, ist die warm", sagte er über die Münze und fragte: "Wo hatte der die? Zu wem von euch gehörte der, ihr Ferkel?"

Wenn wir Twitter öffnen und 1 Million Bademantel-Tweets lesen #WSMDS pic.twitter.com/o00JWExfXK — Joko & Klaas (@jokoundklaas) March 12, 2023

Doch dann fing sich Joko Winterscheidt. Er setzte sich gegen die Promis durch. Zuerst erwischte es Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (34). Danach verabschiedete sich Rapper Sido (42). Als letzter Promi musste Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (33) gehen.

Im Finale schlug Joko Winterscheidt dann mit Svenrik den zweiten Normalo-Gewinner hintereinander. Am nächsten Sonntag (19. März ab 20:15 Uhr auf ProSieben) heißt es also wieder "Wer stiehlt Joko die Show?".