Joko Winterscheidt wird erneut in "Wer stiehlt mir die Show?" zum Quizmaster und kann seine Show an Promi-Kollegen oder einen Wildcard-Gewinner verlieren. Diese Teilnehmenden haben ihm schon einen Dämpfer versetzt.

Das Erfolgsformat "Wer stiehlt mir die Show?" startet in die sechste Staffel. In der ProSieben-Quizsendung sind wieder Prominente zu Gast, die um die Show von Joko Winterscheidt (44) kämpfen. Die Schauspieler Matthias Schweighöfer (42) und Florian David Fitz (48) sowie Comedienne Hazel Brugger (29) wollen sich jeweils als neue Moderatorin oder neuer Moderator etablieren (ab Sonntag, 5. November um 20:15 Uhr). Doch wer setzte sich in der Vergangenheit erfolgreich gegen das ProSieben-Gesicht durch?

Elyas M'Barek und Nilam Farooq sind die Überflieger

In den ersten fünf Staffeln entschieden zehn Stars jeweils eine Show für sich. Dazu gehören Thomas Gottschalk (73) und Elyas M'Barek (41) in der ersten, Bastian Pastewka (51) und Shirin David (28) in der zweiten, Mark Forster (40) und Anke Engelke (57) in der dritten, Olli Schulz (50) und Nilam Farooq (34) in der vierten und Sido (42) und Bill Kaulitz (34) - er gewann die finale Folge - in der fünften Staffel.

In letzterer konnten sich erstmals auch zwei Wildcard-Gewinner durchsetzen: Helena Sigal und Svenrik Gollmann. Elyas M'Barek und Nilam Farooq konnten wiederum ihre selbst moderierte Show gewinnen und landeten wie Bill Kaulitz auf dem Rätselheftcover, was der Preis im Finale jeder Staffel ist. Palina Rojinski (38), Teddy Teclebrhan (40), Riccardo Simonetti (30), Fahri Yardım (43) und Jasna Fritzi Bauer (34) konnten hingegen keine Show stehlen.

Verteidigt! @Elyas_MBarek gewinnt #WSMDS erneut und damit sein eigenes „Rätsel-Karussell“. Die hauseigene Rätselzeitschrift der Show. Ab morgen kannst Du das Heft überall kaufen, wo es gut sortierte Zeitschriften gibt. Echt jetzt. Kein Scherz. Gratulation! 🍾 pic.twitter.com/1vI9MAryVJ — ProSieben (@ProSieben) February 2, 2021

Wir haben eine neue Rätsel-Ikone. @NilamFarooq gewinnt das Staffel-Finale von #WSMDS. Ab morgen gibt es „Nilams witziges Rätsel-Karussell“ im ausgewählten Fachhandel für erstklassige Printerzeugnisse. Ja, wirklich. Gratulation! 🎉 pic.twitter.com/8QPAKHLe0L — ProSieben (@ProSieben) September 6, 2022

Deutschland hat eine neue Rätsel-Ikone! Bill Kaulitz gewinnt das Staffel-Finale von #WSMDS. Damit ziert er sein eigenes Rätselheft. „Bills witziges Rätsel-Karussell“ ist ab morgen in deutschen Großstädten als Obdachlosenzeitung erhältlich. Kauft fleißig. Lasst Trinkgeld da. pic.twitter.com/8CnSeR7wSV March 26, 2023

Diese Preise räumte die Show bereits ab

"Wer stiehlt mir die Show?" erhielt bereits zwei Mal den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" sowie einmal die Auszeichnung für die "Beste Regie Unterhaltung". Zudem gewann die Sendung 2022 die Goldene Henne in der Kategorie Entertainment, den Grimme-Preis in "Unterhaltung" und den Deutschen Entertainment Award in "Best Development".