Andrea Kiewel startete an diesem Sonntag mit dem "ZDF-Fernsehgarten" in die neue Saison. Die Moderatorin begrüßte nicht nur zahlreiche Musikstars auf der Bühne, ein Zuschauer hielt auch noch eine besondere Überraschung bereit.

Der "ZDF-Fernsehgarten" ist an diesem Sonntag (7. Mai) in eine neue Saison gestartet. Auch dieses Jahr führt Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (57) an insgesamt 19 Sonntagen durch die beliebte TV-Show, bei der wieder zahlreiche Promis und Musikstars dabei sein werden.

In der ersten Ausgabe performten unter anderem Giovanni Zarrella (45), Vanessa Mai (31) mit ihrem Musikprojekt Wolkenfrei und die "The Masked Singer"-Finalisten Patricia Kelly (53, Drittplatzierte) und Luca Hänni (28, Gewinner), die ein Duett zum Besten gaben. Als weitere Gäste gaben sich die Comedy-Stars Bülent Ceylan (47) und Matze Knop (48) sowie TV-Patissier Christian Hümbs (41) die Ehre. Nach dem musikalischen Auftritt der Prinzen gab es noch eine Überraschung für alle Anwesenden.

Verpasster Heiratsantrag

Während Kiewel mit der Band im Gespräch war, spielte sich hinter ihnen unter dem Jubel des Publikums ein Heiratsantrag auf der Bühne ab. "Das habe ich verpasst gerade - was ist passiert?", fragte die Moderatorin in die Runde. "Es gab einen Heiratsantrag und ich habe ihn nicht mitbekommen?", realisierte sie anschließend das Geschehen und beglückwünschte das Zuschauerpaar aus Sachsen, das offenbar noch zwei begeisterte Freunde im Schlepptau hatte.

"Ich mache mir seit letzten Oktober Gedanken: Wie reagiere ich, wenn sich Menschen festkleben? Wie reagiere ich, wenn jemand in meiner Show wieder meine Zuschauer beleidigt?", erklärte Kiewel. "Auf alles bin ich vorbereitet, aber nicht auf einen spontanen Heiratsantrag."

Die Stars in der zweiten Ausgabe

Bei der zweiten Ausgabe am 14. Mai werden die beiden Darts-Profis Max Hopp (26) und Gabriel Clemens (39) gegeneinander antreten, Elmar Paulke (53) kommentiert das Match. Außerdem kommt ESC-Legende Peter Urban (75), um über das große Finale vom Vorabend (13. Mai) zu sprechen.

Für Musik sorgen Stars wie Maite Kelly (43), Nino de Angelo (59), Ben Zucker (39), AnNa R. (53), Sonia Liebing (33) und das Ensemble des Musicals "Romeo & Julia - Liebe ist alles".