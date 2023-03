Wird beim britischen Dschungelcamp etwa bald eine ehemalige Bewohnerin der 10 Downing Street nach Down Under ziehen? Angeblich befindet sich Kurzzeit-Premierministerin Liz Truss in der Vergabe.

Es wäre der wohl bislang größte Coup in der Geschichte von "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!", dem britischen Pendant des Dschungelcamps. Unter den Favoritinnen und Favoriten für die Teilnahme an der kommenden Ausgabe, die im November dieses Jahres an den Start gehen soll, tummelt sich angeblich Ex-Premierministerin Liz Truss (47). Die wettbegeisterten Briten können sogar schon Geld darauf setzen, ob die Politikerin, die für gerade einmal 38 Tage das Amt des Premiers innehatte, in den australischen Dschungel zieht.

Die aktuell angebotenen Quoten lassen jedoch vermuten, dass Truss Stand jetzt eher eine Risikowette ist. Demnach stehen die Chancen 25:1, dass für Truss nach der 10 Downing Street tatsächlich Down Under folgen wird.

Ex-Gesundheitsminister Matt Hancock machte es vor

Realistisch bleibt das Szenario allemal: Auch vor der vorangegangenen Ausgabe hatten sich wohl nur die wenigsten Menschen vorstellen können, dass in Person von Matthew "Matt" Hancock (44) der einstige britische Gesundheitsminister an dem Trashformat teilnehmen würde. Doch genau das tat der Politiker allen Unkenrufen zum Trotz und belegte in der 22. Staffel von "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" am Ende gar den dritten Platz.

Seine Teilnahme, für die er die angebliche Rekordgage von 400.000 Pfund (rund 450.000 Euro) erhalten haben soll, begründete er damals mit der Absicht, dem Publikum seine "menschliche Seite" zeigen zu wollen. Das Geld habe er unter anderem an ein Hospiz gespendet, erklärte ein Sprecher von Hancock.

Ein Fun Fact zum Schluss: Eine Ausgabe von "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" umfasst 19 Tage - in Truss' Fall also eine halbe Amtszeit.