Nico Legat könnte nach "Prominent getrennt" bereits das nächste Reality-Abenteuer bevorstehen. Angeblich soll der Sohn von Thorsten Legat im Januar ins RTL-Dschungelcamp ziehen.

Das Rätselraten um das Teilnehmerfeld der kommenden Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" geht weiter. Wie nun die "Bild"-Zeitung erfahren haben will, soll sich angeblich Nico Legat (25) ins RTL-Dschungelcamp wagen. Der 25-Jährige würde damit in die Fußstapfen seines Vaters Thorsten Legat (55) treten.

Wie der Vater so der Sohn

Der ehemalige deutsche Fußballspieler war selbst 2016 Kandidat bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und belegte damals in der zehnten Staffel den dritten Platz. Seither tritt er in der RTL-Show immer wieder als Gast auf. Darüber hinaus war Thorsten Legat in zahlreichen weiteren TV-Formaten zu sehen, darunter im "Sommerhaus der Stars", bei "Grill den Henssler", "Schlag den Star", "Das Duell um die Welt" oder "Ninja Warrior Promi Special".

Nico Legat wiederum sammelte dieses Jahr bereits bei "Temptation Island - Versuchung im Paradies" erste Reality-TV-Erfahrung. In der Dating-Show betrog er allerdings seine nun ehemalige Freundin Sarah Liebich vor laufender Kamera. Ausgerechnet die beiden befinden sich aktuell in Südafrika bei den Dreharbeiten von "Prominent getrennt" (auch auf RTL+), wie RTL Ende November bekannt gab.

Heinz Hoenig zieht 2024 ins RTL-Dschungelcamp

Ob sich Nico Legat anschließend im Januar auf den Weg nach Australien macht, ist bislang noch nicht bestätigt. Neben ihm werden auch "GZSZ"-Schauspieler Felix von Jascheroff (41) und die ehemalige "GNTM"-Kandidatin Anya Elsner (19) als mögliche Teilnehmer gehandelt. Lediglich Schauspieler Heinz Hoenig (72) steht für die 17. Staffel schon offiziell fest.