Anlässlich des Todes von Wolfgang Schäuble zeigt das Erste im Anschluss an die Tagesthemen den 45-minütigen Nachruf "Wolfgang Schäuble - Lebenslänglich Politik".

Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (1942-2023) ist in der Nacht zu Mittwoch im Alter von 81 Jahren verstorben. Anlässlich seines Todes hat das Erste eine Programmänderung angekündigt. Im Anschluss an die "Tagesthemen" wird der 45-minütige Nachruf "Wolfgang Schäuble - Lebenslänglich Politik" ( SWR) von Thomas Schneider ausgestrahlt. Das teilte der Sender am Mittwochmittag mit. Wer nicht bis 23:45 Uhr warten möchte, kann den Nachruf bereits jetzt in der ARD-Mediathek abrufen.

Zum Inhalt des Films

Wolfgang Schäuble hatte eine außergewöhnlich lange politische Karriere und prägte über Jahrzehnte hinweg die Geschicke der Republik. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der deutschen Einheit.

Nach einem Attentat im Jahr 1990 kämpfte er sich ins Leben zurück. Bei einer Wahlkampfveranstaltung hatte ein psychisch kranker Attentäter auf ihn geschossen. In der Folge war der damals 48-jährige Wolfgang Schäuble vom dritten Brustwirbel an querschnittsgelähmt und saß im Rollstuhl.

Im Rahmen der Parteispendenaffäre 1999 wurde er von der Parteispitze gestürzt. Doch der gebürtige Freiburger ( Breisgau) fand seinen Weg zurück und wurde als Innen- und Finanzminister zu einem der einflussreichsten Politiker neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (69). Sein Einsatz für die Europäische Union war geprägt von leidenschaftlichem Engagement und der Überzeugung, dass Europa eine starke Zukunft habe.