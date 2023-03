Anlässlich des 60. Geburtstags des Senders ZDF gibt es eine Woche lang wieder Programmansagen, unter anderem von Martina Hill und Jan Böhmermann.

Das Zweite Deutsche Fernsehen ( ZDF) startete am 1. April 1963 in einem kleinen Studio in Eschborn im südhessischen Main-Taunus-Kreis sein Programm. Anlässlich des 60. Geburtstags gibt in der anstehenden Jubiläumswoche ein Comeback der Programmansagen. Sieben Künstlerinnen und Künstler haben sich das historische Format vorgeknöpft und präsentieren ihre Version den Zuschauerinnen und Zuschauern. Los geht's am Sonntag, jeweils gegen 20:14 Uhr.

Welcher Promi sagt welche Sendung an?

Sonntag (26.3.): Moderator Riccardo Simonetti (30) spricht die Einleitung für den romantischen Spielfilm "Inga Lindström: Hanna und das gute Leben".

Montag (27.3.): "Magazin Royale"-Macher Jan Böhmermann (42) leitet den TV-Krimi "Unbestechlich" ein.

Dienstag (28.3.): Satirikerin und Komikerin Sarah Bosetti (39) kümmert sich um die passende Hinführung zur Dokumentation "ZDFzeit: Loriot, Otto & Co."

Mittwoch (29.3.): Nachrichtensprecherin Jana Pareigis (41) sagt die Quizshow "Da kommst Du nie drauf!" an.

Donnerstag (30.3.): "Aktenzeichen XY ... ungelöst"-Star Rudi Cerne (64) spricht die Einleitung für die TV-Serie "Die Bergretter".

Freitag (31.3.): Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim (35) sagt die neue Folge der Krimireihe "Der Alte" an. Das Besondere an dieser Episode: Der neue Kommissar steigt ein.

Samstag (1.4.): Komikerin Martina Hill (48) ist für das Highlight der Jubiläumswoche vorgesehen, sie spricht die Programmansage für die Geburtstagssendung "Die Show der Shows".