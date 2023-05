Ab 2026 sollen in Marokko E-Autos für Afrika und den Nahen Osten, aber auch Europa gefertigt werden.

Die Atlas E-Mobility Group hat ihren Sitz zwar in London, will aber als neues globales anglo-marokkanisches Technologieunternehmen das erste in Afrika entworfene und konstruierte Elektroauto auf den Markt zu bringen.

Marktstart 2027

Das Atlas-Modell soll britische Automobilexpertise und britisches Automobil-Know-how mit marokkanischer Technologie und vor allem dem günstigen Produktionsstandort in Nordafrika kombinieren. Genau dort sollen bereits ab 2026 preisgünstige Elektroautos für Märkte in Afrika und den Nahen Osten, aber auch Europa in Produktion gehen. Die Markteinführung ist für Anfang 2027 geplant. Zum Auto selbst gibt es bislang keinerlei Informationen. Atlas spricht von einer fortschrittlichen OEM-EV-Architektur und einem Design, das dem internationalen Geschmack entsprechen soll. Das erste Teaserbild zeigt ein relativ beliebiges Modell im Stil moderner Crossover.

Atlas wurde 2021 von Mohammed Yehya El Bakkali, dem CEO des Unternehmens, und Mohammed Hicham Senhaji Hannoun, dem Executive Chairman und CTO, mit erheblicher privater Finanzierung mitgegründet. Beide wollen neben der Entwicklung von Elektrofahrzeugen auch fortschrittliche Technologie zur Reichweitensteigerung sowie Batterie- und Ladenetzwerke entwickeln. Einzelheiten sollen aber erst später bekannt gegeben werden. Man beruft sich bereits jetzt auf ein globales Partnernetzwerk, nennt jedoch keine Namen.