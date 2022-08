Audis viertes Sphere-Modell zeigt sich – ein bisschen. Und langsam ist klar, was aus den anderen Sphere-Modellen wird.

Audi hat ein erstes Teaserbild zum Activesphere Concept rausgelassen – im Rahmen der diesjährigen Monterey Car Week, auch wenn die Studie dort nicht zu sehen war. Die anderen drei Sphere-Modelle Skysphere, Grandsphere und Urbansphere hat Audi zum kalifornischen Auto-Event mitgebracht und auf dem Grün des Pebble-Beach-Golfclubs sowie beim hochklassigen Event The Quail gezeigt. Dabei haben die Audi-Designer verraten, welche Studie eine Zukunft als Serienmodell hat – und welche nicht.

Sphere-SUV ergänzt Konzept-Familie

Der jetzt angeteaserte Activesphere ergänzt die Sphere-Familie um einen Offroader. Mit seinen Studien-Geschwistern gemein hat er seinen rein elektrischen Antrieb und die Möglichkeit, als späteres Serienmodell teilautonom nach Level 4 oder vollautonom nach Level 5 zu fahren. Natürlich soll sich der Activesphere auch onroad bewegen lassen. Audi zeigt das Fahrzeug noch in einem sehr frühen Stadium – die Designer sind hier mit ihrer Arbeit noch gar nicht fertig.

Zu erkennen ist aber bereits ein Coupé, dessen Radhäuser weit über den großen Rädern schweben – viel Bodenfreiheit und einen vergleichsweise weiten Federweg scheint der Activesphere mitzubringen. Für ein ernsthaftes Geländefahrzeug wirken seine Überhänge allerdings etwas lang – der Activesphere dürfte ein SUV werden. Die Einstiegsleiste haben die Designer wiederum kernig-robust gezeichnet. Türen sind keine zu erkennen – wenn der Activesphere ungefähr so lang ist wie ein A7 Sportback, wäre locker Platz für vier Türen. Sein Dach könnte, wie beim Grandsphere, zum größten Teil aus Glas bestehen. Der elektrische Antrieb wird höchstwahrscheinlich alle vier Räder bedienen und somit die Bezeichnung Quattro tragen – allerdings dürften die Serienversionen aller Sphere-Modelle Quattro zumindest als Option bekommen. Zeigen möchte Audi seine SUV-Coupé-Studie Activesphere Anfang 2023.

Grandsphere kommt in Serie

Für seine anderen drei Sphere-Studien verrät Audi jetzt die Serien-Chancen, wobei sich dabei ursprüngliche Konzern-Sichtweisen bereits geändert haben. Dass der Grandsphere kommt, ist beschlossene Sache. Sein Design soll bereits bis zu 80 Prozent einem späteren Serienmodell entsprechen. Das von Audi als fahrender Jet bezeichnete Modell dürfte den A8 beerben. Eine Serienversion kommt allerdings nicht vor 2025 – Audi ist bei der Umsetzung heftig in Verzug geraten.

Urbansphere wohl auch für Europa und USA

Der Elektro-Van Urbansphere war zunächst für den chinesischen Markt gedacht. Der Urban- und der Grandsphere sind nicht mit klassischen Armaturenbrett-Bildschirmen ausgerüstet. Vielmehr bestehen die Armaturenbretter aus Holz, notwendige oder gewünschte Informationen spiegelt ein Projektor auf dieses Holz. Dazu freut sich ein Audi-Designer: Bildschirme altern – Holz nicht. Mit anderen Worten: Im Falle eines Defekts müssten nicht komplette Bildschirm-Welten weichen, sondern es wäre nur der Austausch des Projektors fällig. Das Heck des Urbansphere kommt als Erstes in Serie – kurzfristig in einem viel kleineren Audi-Modell. Und von der China-Fixierung des elektrischen Vans rückt Audi langsam ab – anscheinend hat das Auto auch Begehrlichkeiten in Europa und auf dem US-Markt geweckt.

Skysphere kommt nicht

Der Skysphere ist ein zweisitziger Sportwagen, der seinen Radstand verändern kann. Die Audi-Designer betonen, dass das Auto eine extrem stark geneigte A-Säule hat. Nur so sah das Konzept sowohl mit langem als auch mit kurzem Radstand stimmig aus. Und wer mag, darf den Skysphere gleich wieder vergessen: Der elektrische Roadster hat keine Chance auf eine Serien-Verwirklichung. Das sagt Audi zumindest jetzt.