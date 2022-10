Fahrlehrer haben einen verantwortungsvollen Job: Mit hypernervösen Anfängern am Steuer sicher durch den Straßenverkehr zu manövrieren, ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Was die Fahrschüler unterwegs so fabrizieren, lässt so manchen Fahrlehrer regelmäßig verzweifeln.

Doch ein erstaunlich hoher Teil der Berufsgruppe hat eine humorvolle Art entwickelt, damit umzugehen. Häufig hat man den Eindruck, neben dem Schüler sitzt ein Alleinunterhalter auf der Beifahrer-Seite, der keine Gelegenheit für einen Spruch verstreichen lässt. Was Generationen von Schülern lustig fanden, muss ja schließlich auch heute noch gut sein!

Wir haben die besten Fahrlehrer-Sprüche gesammelt: