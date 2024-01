Dass Audi seit 2022 mit dem RS Q E-Tron, einem Offroad-Prototyp mit Hybrid-Antrieb, an der Rallye Dakar teilnimmt, hat sich möglicherweise nicht so beim Publikum herumgesprochen, wie man es sich in Ingolstadt gewünscht hat. Deshalb gibt es jetzt das Sondermodell Q8 E-Tron Edition Dakar. Das basiert auf dem Q8 advanced 55 E-Tron quattro, ist aber im Vergleich zum Basismodell offroadtauglicher ausgelegt. Hauptmerkmal sind die All-Terrain-Reifen General Grabber AT3, die für erhöhte Bodenfreiheit sorgen und die zudem eine bessere Traktion auf losem Untergrund wie Schotter und Schnee bieten. Zum Lieferumfang gehören aber auch 20-Zoll-Sommerreifen, die auf 5-V-Speichen im S-Design sitzen.

Grundsätzlich hat der Dakar-Q8 220 Millimeter Bodenfreiheit. Ab 85 km/h senkt sich das Fahrzeug um 15 Millimeter, ab 100 km/h um weitere 17 Millimeter und ab 120 km/h um nochmals 13 Millimeter ab. Zudem haben die Fahrwerk-Ingenieure die Regelstrategie der Luftfeder Offroad-Anforderungen angepasst. Der vordere Böschungswinkel beträgt 21 und der hintere 28 Grad. Der Rampenwinkel ist mit 19 Grad und die Wattiefe mit 300 Millimeter angegeben.

Vollelektrisch ins Gelände

Anders als das Rallye-Vorbild verfügt der Q8 Edition Dakar über den vollelektrischen Antriebsstrang seines Basismodells: Die Systemleistung beträgt 300 kW (408 PS), das maximale Systemdrehmoment 664 Newtonmeter. Die Batterie fasst 106 kWh (brutto 114 kWh), was für 450 Kilometer WLTP-Reichweite reicht. Eine zusätzliche Ladedose ermöglicht ein Laden der Hochvoltbatterie mit dem Combined Charging System Typ 2 (CCS2).

Für den Q8 E-Tron Edition Dakar hat Audi die Lackfarben Siambeige Metallic, Mythosschwarz Metallic und Magnetgrau vorgesehen. Der Grill bekommt immer die Wagenfarbe und ein optionales Single-Frame-Licht verbindet die beiden Frontscheinwerfer. Die Radhausblenden sind vorn und hinten verbreitert und LED-Leuchten projizieren beim Öffnen einen "edition Dakar"-Schriftzug auf die Straße. Auch das Schlüssel-Cover bekommt ein spezielles Editions-Branding. 99 Exemplare des Sondermodells bekommen eine Folierung, die teilweise transparent ist. Das Foliendesign soll an das Dakar-Rallyeauto RS Q E-Tron erinnern. Diese Sondervarianten des Sondermodells sind durch an den D-Säulen angebrachten fortlaufenden Nummern gekennzeichnet.

Viel Ausstattung

Matrix-LED-Scheinwerfer vorn, LED-Scheinwerfer hinten und ab der B-Säule abgedunkelte Scheiben gehören genauso zum Serienumfang wie die S-Line-Ausstattung. Hinzu kommen ein Multifunktions-Sportlenkrad, ein schwarzer Dachhimmel, eine Komfort-Mittelarmlehne und eine Edelstahl-Pedalerie. Außerdem gibt es Dekoreinlagen aus gebürstetem Aluminium. Mit dem aufpreispflichtigen Nahtpaket Rot kommen Nähte in der genannten Farbe in die Sportsitze, das Lenkrad, das Kniepad und in die Tür-Armauflagen. Die Sicherheitsgurte sind dann ebenfalls mit einem roten Rand versehen.

Ein komfortables Head-up Display gehört ebenfalls zum Serienumfang. Neu ist die Neigungswinkel-Anzeige im MMI (Multi-Media-Interface). Und für das MMI haben die Designer extra modellspezifische Hintergrundbilder erstellt. So gibt es Bilder von Gewittern in der Wüste, Reifenspuren und Dünenlandschaften. Für eine erhöhte Expeditions-Tauglichkeit sorgen ein mit bis zu 40 Kilogramm belastbarer Dachträger, der bereits mit Zurr-Gurten ausgerüstet ist. Eine für diesen Träger gedachte Tasche ist ebenso im Lieferumfang enthalten wie ein Ablagen- und Gepäckraum-Paket. Die neuen Fußmatten tragen einen Editions-Schriftzug – sie sollen zudem besonders robust sein.

Aufpreispflichtige Zusatzausstattung

Gegen Aufpreis bietet Audi für das Editionsmodell unter anderem ein Ambientelicht, eine Vierzonen-Klimaautomatik, einen Hochvolt-Zusatzheizer für den Innenraum, der ebenfalls die Batterie heizt, eine Bang-&-Olufsen-Sound-Anlage und Außenspiegel-Kameras anstelle von konventionellen Außenspiegeln an.

Testfahrt im Oman

Wir haben den Q8 E-Tron Edition Dakar in der Wüste des Sultanats Oman ausprobiert. Vom Hotel-Parkplatz biegt die Route nach Osten in die Wüste, bald geht der Asphalt in Steine und Sand über. Dann folgt ein (zum Glück) gerade trockenes Flussbett nach Nordwesten. Alles kein Problem für den Q8, er überklettert behutsam größere Brocken, zwängt sich in engen Durchfahrten zwischen Geröll und Dornbüschen durch und scheut erst recht keine Wasserdurchfahrt. Einen Schnorchel für Ansaugluft benötigt er selbst bei tieferen Gewässern nicht.

Die serienmäßigen Sportsitze bieten selbst dann wohlkonturierten Halt, wenn es mal etwas wackeliger wird auf dem Weg durch die Flussbetten. In der Regenzeit führten die jetzt ausgetrocknet anmutenden Flussbetten meterhoch Wasser, werden wir gewarnt. Bis dahin dürften ein paar beruhigende Monate ins Land gehen (Regenzeit ab September).

Preis und Limitierung

Der Audi Q8 E-Tron Edition Dakar ist auf 1.000 Exemplare limitiert. Sein Preis beginnt bei 120.000 Euro – für das Basismodell Q8 advanced 55 E-Tron quattro ruft Audi 87.300 Euro auf. Dafür ist das Editionsmodell mit vielen Ausstattungs-Paketen ausgerüstet. Ein Nachbauen des Sondermodells auf Basis des Q8 advanced 55 E-Tron im Konfigurator ist nicht möglich – dafür stecken im Q8 E-Tron Edition Dakar zu viele exklusive Ausstattungen.