Im Jahr 2022 hat die BMW M GmbH 177.257 Autos verkauft. Das sind 8,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten Fahrzeuge gingen in die USA, gefolgt von Deutschland und Großbritannien.

Meistverkaufter M ist der i4 M50

"Das meistverkaufte M Automobil des Jahres 2022 ist der vollelektrische BMW i4 M50", sagt Timo Resch, Leiter Kunde, Marke und Vertrieb der BMW M GmbH. Auf den 544 PS starken Viertürer werden weitere Elektromodelle folgen: XM und i7 M70 kommen 2023 auf den Markt. Bereits verfügbar ist der iX M60. Derzeit erprobt die Sportmarke von BMW einen elektrischen xDrive-Allradantrieb mit vier Elektromotoren.

Die 1972 unter dem Namen Motorsport GmbH gegründete Sportabteilung hat im Jahr ihres 50-jährigen Bestehens diverse neue Modelle präsentiert: Den provokativ gestalteten XM mit 653 PS starkem Hybridantrieb, das M240i xDrive Coupé, die zweite Generation des M2 und den ersten M3 Touring überhaupt. "Der neue Absatzrekord für BMW M Automobile basiert auf unserer erfolgreichen Präsenz in den unterschiedlichsten Fahrzeugsegmenten", sagt Timo Resch. Ende Januar 2023 hatte während des 24h-Rennens in Daytona der M3 CS Premiere. Zeitgleich kehrte BMW Motorsport mit dem M Hybrid V8 in den Langstreckensport zurück. In der DTM gewannen 2022 Sheldon van der Linde und Schubert Motorsport mit einem M4 GT3 den Fahrer- und Teamtitel.