Begleitet von großem Marketing- und PR-Getöse beginnt BYD gerade, seine elektrisch angetriebene Pkw-Flotte in Europa auf den Markt zu bringen – darunter zum Beispiel den Model-3-Rivalen Seal (siehe Video). Bei den Nutzfahrzeugen geht der Markteintritt der Chinesen in unseren Breiten etwas diskreter vonstatten. Zum Beispiel beim Thema Busse: Immer mal wieder begegnet man in irgendeiner europäischen Stadt einem Elektro-Stadtbus aus dem Hause BYD – ohne dass man vorher konkret mitbekommen hätte, dass diese hier überhaupt eingeführt wurden.

So ähnlich läuft es auch beim ETP 3. In den Niederlanden wird der Elektro-Transporter bereits offiziell angeboten, ohne dass die Öffentlichkeit davon groß Notiz genommen hätte. In Deutschland ist es noch nicht so weit, was jedoch nur eine Frage der Zeit sein dürfte. Einige Handwerksbetriebe, Lieferdienste etc. dürften sich vor allem wegen seines Preises für den E-Transporter aus China interessieren: In den Niederlanden liegt er bei 28.490 Euro netto ohne Zuschüsse oder Förderprämien. Mit deutscher Mehrwertsteuer ergäbe sich ein Brutto-Listenpreis von gut 33.900 Euro. Zum Vergleich: Der VW ID. Buzz Cargo kostet mindestens 56.091 Euro brutto.

E-Transporter auf Pkw-Plattform

Wie sein Konkurrent aus Wolfsburg nutzt auch der BYD ETP 3 eine Plattform, die ursprünglich für Pkw-Anwendungen konstruiert wurde. Dennoch dürfte sein maximal 3.500 Liter großer Laderaum samt 780 Kilogramm Zuladung für viele gewerbliche Anwendungen ausreichen. Der Boden des Ladeabteils besteht aus rutschfestem Aluminium; die Fracht soll sich darüber hinaus mit Verzurrösen sichern lassen. Zudem bringt der Chinese die Vorteile kompakter Abmessungen (4,46 Meter Länge, 1,72 Meter Breite und 1,88 Meter Höhe bei einem Radstand von 2,73 Meter) und eines vergleichsweise geringen Leergewichts von 1.640 Kilogramm mit.

Der BYD ETP 3 weist ein typisches Transporter-Design mit steil ansteigender Front, kurzem vorderen Überhang, verkleideten hinteren Seitenfenstern und kastigem Heck auf. Schiebetüren befinden sich auf beiden Seiten, der Ladeanschluss sitzt zentral zwischen den Scheinwerfern, wo sich beim Verbrenner meist der Kühlergrill befindet. Das Multifunktions-Lenkrad liegt in einem eher flachen Winkel vor dem Armaturenbrett. Dessen zentraler Bereich nimmt im oberen Bereich einen per Dreh-/Drücksteller befehligten Monitor, die Klimasteuerung und den Getriebe-Wählhebel auf. Er zieht sich weit nach unten, endet aber auf halber Strecke, sodass es keine klassische Mittelkonsole gibt.

238 km WLTP-Reichweite

Der permanenterregte Synchronmotor des BYD ETP 3 bietet eine Dauerleistung von 35 kW (48 PS), wobei er bei maximaler Leistungsabfrage 100 kW (136 PS) aktivieren kann. Das höchstmögliche Drehmoment liegt bei 180 Newtonmetern. Damit ist der Elektro-Transporter bis zu 100 km/h schnell und beschleunigt in 13 Sekunden von null auf Hundert. Ihre Energie zieht die E-Maschine aus einem 44,9 Kilowattstunden großen Lithium-Eisenphosphat-Akku, der eine WLTP-Reichweite von 238 Kilometern erlaubt. Die Batterie kann an einer Gleichstrom-Ladesäule mit maximal 50 kW geladen werden, womit ein Tankstopp von 30 auf 80 Prozent ihrer Kapazität eine halbe Stunde dauern soll.

Beim Fahrwerk des ETP 3 vertraut BYD auf ein Layout aus McPherson-Federbeinen vorn und Blattfedern hinten. Die hydraulische Bremsanlage arbeitet rundum mit Scheiben und verfügt über ABS sowie Rekuperation. Der Lieferwagen rollt auf 16-Zoll-Felgen und Reifen in der Dimension 195/60 R16C.