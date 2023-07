Bereits kurz nach der Markteinführung im April 2022 hatte Ford die Preise für seinen elektrischen Pick-up F-150 Lightning von Anfangs unter 50.000 Dollar schrittweise massiv erhöht. Materialkosten und Lieferengpässe führte der Hersteller als Grund an – weitere Faktoren waren sicher auch die hohe Nachfrage und die Konkurrenzlosigkeit. Weder Rivian mit seinem R1T noch GM mit seinem GMC Hummer EV Pick-up konnten in ernstzunehmender Stückzahl liefern. Also hat Ford die Gelegenheit genutzt und mit dem F-150 Lightning ordentlich Geld verdient. Jetzt senkt Ford den Preis seines Elektro-Pick-ups wieder – um bis zu 10.000 Dollar. Die offiziellen Gründe sind wieder nur ein Teil der Wahrheit.

Marin Gjaja, Chief Customer Officer für Fords Elektromodelle, betont, man habe im Hintergrund permanent daran gearbeitet, die Preise für den F-150 Lightning zu senken und die Wartezeiten zu verkürzen. Außerdem seien die Preise der für die Akkus nötigen Rohstoffe gesunken. Worauf Ford allerdings nicht eingeht, ist die Tatsache, dass Tesla jetzt das erste Serienproduktions-Modell seines Cybertruck vorgestellt hat. Angeblich gibt es für den Cybertruck bereits 1,7 Millionen Vorbestellungen. Selbst wenn die Zahl übertrieben ist, könnte der extrovertiert designte Cybertruck zum wichtigsten Konkurrenz-Modell des F-150 Lightning wachsen. Das F-150-Line-up ist Fords wichtigste Baureihe, weshalb der Hersteller sie mit maximalen Anstrengungen verteidigen wird. Das gilt natürlich auch für die in Zukunft vielleicht noch viel wichtigere Elektro-Variante.

Jetzt wieder unter 50.000 Dollar

Den heftigsten Preissturz gab es beim F-150 Lightning Pro. Dank einer Preissenkung um 9.979 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 8.880 Euro) geht es für die Basisvariante auf 49.995 Dollar (44.480 Euro) runter. Nach oben schmilzt die Ersparnis über die einzelnen Ausstattungsstufen zwar ein bisschen zusammen, ist aber immer noch erwähnenswert. So kostet die Topausstattung Platinum Extended Range 91.995 Dollar (81.850 Euro), was einer Preissenkung um 6.079 Dollar (5.410 Euro) entspricht.

2024 bietet Ford den F-150 Lightning auch in Europa an – der Verkauf beginnt zunächst in Norwegen. Sollte sich der Preiskampf der Elektro-Pick-up-Hersteller bis dahin fortsetzen, dürften auch europäische Kunden davon profitieren.