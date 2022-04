Manchmal macht man Dinge, einfach weil man es kann. So auch Marco Greco, Geschäftsinhaber der Central Garage in Glarus in der Schweiz. Der hat kurzerhand seinen Hyundai Ioniq 5 in einen klassischen Martini-Look gehüllt.

Ähnlichkeit mit dem Lancia Delta

Warum? Greco besitzt auch einen alten Lancia Delta Integrale in eben jenem Martini-Design. Ein vergleichender Blick offenbarte eine gewisse Ähnlichkeit in der Karosseriegrundform. Da lag es eben nahe, dem weiß lackierten Elektro-Koreaner das traditionelle Rennsport-Design der italienischen Wermut-Marke zu verpassen. Beide vorderen Türen und die Motorhaube wurden mit einem Martini-Schriftzug foliert. Ergänzend verlaufen von der Fronthaube über die Flanken mit einem Aufwärtsschwung in die C-Säulen die legendären blauen und roten Streifen.

Auch wenn Hyundai so gar keine gemeinsame Historie mit Martini besitzt, so steht der Martini-Look dem Ioniq 5 ausgesprochen gut. Allradantrieb besitzt er auch und Leistung ist ebenfalls ausreichend vorhanden. Der Bezug zum Delta ist so durchaus gegeben.

Greco ist übrigens bereit sich von seinem Martini-Hyundai zu trennen. Aktuell wird das 305 PS starke Elektroauto mit nur 500 Kilometern auf dem Tacho und einer Erstzulassung aus dem Februar 2022 bei der Central Garage zum Verkauf Angeboten. Martini-Liebhaber sollten allerdings 61.900 Franken (umgerechnet rund 60.200 Euro) mitbringen.