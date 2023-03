Wenige Tage nach der Vorstellung des siebensitzigen EV9 (im Video: der erste Check) zeigte Kia im Rahmen des "Chinese EV Day", wie ein etwas kleinerer Elektro-SUV der Marke aussehen könnte. Und wenig überraschend sieht der Concept EV5 aus wie ein geschrumpfter EV9, der mit dem üblichen Concept-Car-Chichi aufgehübscht wurde.

Außendesign

Die weitgehend geschlossene Front des Kia Concept EV5 ragt steil auf und wird von aufrecht stehenden LED-Leuchtbändern flankiert, die im unteren Bereich nach innen abknicken. Oben werden sie von einem schmalen Streifen begrenzt, der im Zentrum nach unten abknickt und im weiteren Verlauf mit seinem animierten und bei ausgeschaltetem Auto nicht sichtbaren Lichtmuster "Star Map" Kias vielzitierte Tigernase neu interpretiert.

Die leicht gewölbte Fronthaube führt den Blick zur steil stehenden Windschutzscheibe, die in einer fast waagerechten Dachlinie mündet. Diese neigt sich nur sehr sanft gen Heck. Auch die untere Fensterlinie bleibt fast waagerecht und steigt erst im Bereich der hinteren Seitenscheibe an. Die Seitenansicht zeigt kräftig ausgestellte eckige Radhäuser mit zusätzlicher Plastikbeplankung. Den seriennahen Status der Konzeptstudie dokumentieren die klassischen Außenspiegel mit ihrer eckigen Form. Über sie führen die Designer die vordere Lichtleiste als untere Grenze des Fensterbandes nach hinten. Türgriffe sind nicht zu erkennen; dafür 21-Zoll-Räder mit verschachteltem Design.

Am Heck nehmen die Leuchten die Form der Scheinwerfer auf und ragen im oberen Bereich weit in die Klappe hinein. Die Heckklappe wirkt flächig und massiv. Sie schließt oben mit einem integrierten Spoiler ab, der in Südrichtung von einem optischen Schnitt in der C-Säule begrenzt wird. Im unteren Bereich der Heckschürze präsentiert der Kia Concept EV5 viel Plastik als Unterfahrschutz. Sie kontrastiert mit der Lackierung namens "Eisberg-Mattgrün".

Interieur

Das helle Interieur des Concept EV5 baut Kia auf einem komplett ebenen Boden auf. Die in weiten Teilen mintgrün gehaltene Inneneinrichtung zeigt ein extrem reduziertes Design und ist aus nachhaltigen Materialien auf Algenextrakt-Basis oder recycelten PET-Flaschen gefertigt. Auffälligste Details sind das kompakte achteckige Volant und der horizontal ausgerichtete Monitor, der sich vom Fahrerplatz bis über das Zentrum des Armaturenbretts zieht. Dieses wirkt schwebend und zeigt mittig nur wenige Drucktasten. Die Ambientebeleuchtung lässt sich anpassen.

Ähnlich filigran sind die Pedale, Mittelkonsole und Sitze samt Kopfstützen gestaltet. Die Sitze lassen sich nach außen drehen, um besser ein- und aussteigen zu können und die Umgebung des Elektro-SUV ins Autoleben einbeziehen zu können. Im Kofferraum befindet sich eine ausklappbare Notsitzbank, auf der die Passagiere entgegengesetzt zur Fahrtrichtung sitzen. Das Panorama-Schiebedach dient tagsüber als Sonnenkollektor und gibt bei Dunkelheit den Blick auf den Sternenhimmel frei.

Serienauto auf E-GMP-Plattform

Zur Technik des Concept EV5 äußert sich Kia bislang nicht. Sehr wahrscheinlich wird die Serienversion den Elektro-Baukasten Electric Global Modular Platform (E-GMP) des Hyundai-Konzerns nutzen. Der flexible Unterbau steckt ebenfalls unter dem EV9 und unter den bereits erhältlichen Modellen Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 und Genesis GV60. Die Plattform erlaubt sowohl einmotorige Heck- als auch zweimotorige Allradantriebe und bietet Platz für Akkupakete, die etwa 500 Kilometer Reichweite erlauben. Dank 800-Volt-Technik sind besonders schnelle Ladezeiten möglich.

Die technischen Eckpunkte der E-GMP-Plattform

Topspeed: 260 km/h

Maximalleistung: 600 PS

Reichweite Basismodell: 500 km (WLTP)

Ladedauer: 18 Minuten für 80 Prozent Ladung; fünf Minuten für 100 Kilometer

Ladetechnik: 800 Volt, ohne Adapter auch Aufladung an 400-Volt-Stationen

Bidirektionales Laden: Vehicle-2-Load mit 3,5 kW

Heckantrieb, mit weiterem Motor Allradantrieb

IDA Integrated Drive Axle

Fünflenker-Hinterachse

Marktstart in China

Das Serienmodell des Kia EV5 kommt im weiteren Jahresverlauf 2023 zunächst in China auf den Markt. "Details zu künftigen Plänen für die anderen globalen Märkte werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben", heißt es vonseiten Kia. Da die Koreaner den EV9 nach Europa bringen, ist davon auszugehen, dass auch der EV5 zu uns kommen wird.