Handy-Gigant Huawei hat ein weiteres E-Auto vorgestellt. Der EH3 entsteht in Kooperation mit Chery und soll noch in diesem Jahr kommen.

Geht Huawei unter die Autohersteller oder nicht? Die bisherigen Aktivitäten des Tech-Giganten in der Autobranche sind undurchsichtig – zumindest aus der Ferne betrachtet. Mal sagte Manager Yu Chengdong, der sich international Richard Yu nennt und für die Auto-Aktivitäten innerhalb des Konzerns zuständig ist, man wolle kein eigenständiger Hersteller sein, sondern Zulieferer bleiben. Dann drängten Nachrichten aus China herüber, die auf das Gegenteil schließen ließen – zum Beispiel rund um die Marke Seres. Die wird aber weiterhin von einem Zusammenschluss von Dongfeng und Sokon Motors, kurz DFSK, verantwortet. Huawei liefert lediglich die Technik für das Infotainment-System – unter anderem beim Seres 5, den wir Ihnen im Video und in der Fotoshow genauer vorstellen.

Nun scheint Huawei wieder einen Schritt in Richtung Autohersteller zu gehen. Wie Yu Chengdong alias Richard Yu auf seiner Weibo-Seite bekannt gab, debütiert in Kürze eine Luxus-Elektro-Limousine, die er als "neue Kategorie von Smart-Cars" betitelt. Zu seinem Post stellte er ein Bild des Autos, das Erinnerungen an Konkurrenzprodukte weckt.

Bekannter Design-Mix

Frontseitig lässt sich eine Prise Porsche Taycan erkennen, was wohl in erster Linie am Design der niedrigen Scheinwerfer und der an dessen äußeren Rändern scharf nach unten gezogenen Linien liegt, die zusammen mit der Schürze einen vertikalen Lufteinlass formen. Die sanft gerundete Dachlinie könnte direkt vom Mercedes EQS stammen. Oberhalb der Windschutzscheibe sitzt – à la Nio oder Volvo EX90 – ein Kasten, der den Lidar-Teil der nötigen Hardware für die Assistenzsysteme aufnimmt. Auch die bündig versenkten Türgriffe, das Felgen-Design oder die Linienführung der Heckleuchten haben wir so ähnlich schon bei anderen Autos gesehen.

Darüber hinaus bleiben die von Richard Yu geteilten Informationen spärlich. Den Namen des Autos nennt er beispielsweise nicht. Chinesischen Medien zufolge heißt das elektrische Modell Luxeed EH3 und entstammt einem Joint Venture, das Huawei mit dem chinesischen Autohersteller Chery vereint. Es ist nicht die erste derartige Kooperation, die der Tech-Konzern eingeht. Zusammen mit BAIC hatte Huawei im Frühjahr 2021 bereits die elektrische Mittelklasse-Limousine Arcfox Alpha-S, oder kurz αS, präsentiert. Kurz darauf hieß es, das Unternehmen sei darüber hinaus Kooperationen mit Chongqing Changan und der Guangzhou Automobile Group eingegangen.

Neues Betriebssystem HarmonyOS 4.0

Während zur Batterie- und Antriebstechnik bislang jegliche Informationen fehlen, ist das Bild bei der Digitaltechnologie etwas klarer. Der Luxeed arbeitet mit Huaweis neuem Betriebssystem Harmony-OS 4.0, das ein besonders intelligenter Sprachassistent und eine Nahbereichs-Kommunikations-Technik, die deutlich schneller als Bluetooth funktioniert, auszeichnen soll. Auch das Fahrassistenzpaket stammt von Huawei. Es vertraut hardwareseitig auf Lidar im Fern- und Radar im Nahbereich sowie rund um das Auto installierte Kameras. In einer Handvoll chinesischer Städte soll der Luxeed EH3 bereits weitgehend autonom fahren können.

Wie Richard Yu in Aussicht stellte, soll der Luxeed noch in diesem Quartal vorgestellt werden. Das legt den Schluss nahe, dass die E-Limousine bei der Chengdu Auto Show debütiert, die vom 25. August bis 3. September stattfindet. Gerüchten zufolge soll das Modell noch vor Jahresende in China auf den Markt kommen.