Der chinesische Autobauer Maxus bringt die Elektroversion des T90 Pick-ups nach Europa. Der T90 EV feierte jetzt in Großbritannien Premiere. Auf der Insel geht er im August 2022 an den Start.

Die Marke Maxus ist Teil des chinesischen Autogiganten SAIC, zu dem auch MG Roewe gehört. Über MG sind die Chinesen bereits im europäischen Pkw-Markt vertreten. Maxus setzte in Europa bislang ausschließlich auf elektrische Transporter.

Wenig Reichweite, wenig Zuladung

Zumindest in Großbritannien soll sich das ab August 2022 ändern. Dann nämlich ergänzt der jetzt auf der Commercial Vehicle Show in Birmingham vorgestellte Elektro-Pick-up Maxus T90 EV das Portfolio. Der T90 EV basiert auf dem in China angebotenen T90 mit Verbrennungsmotoren. Die viertürige Doppelkabine bietet Platz für bis zu fünf Passagiere, das 1,49 Meter lange und 1,51 Meter breite Ladebett nimmt auch größere Lasten auf. Insgesamt darf der T90 EV 740 Kilogramm zuladen, das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 3,3 Tonnen.

Der E-Motor leistet 150 kW und treibt die Hinterräder an. Energie liefert eine 88,55 kWh große Batterie. Als wenig aussagekräftige Reichweite werden 320 Kilometer im WLTP-City-Modus angegeben. Wird der T90 EV im Alltag schwer gefordert, dürfte sein Aktionsradius deutlich geringer ausfallen.

Preise für den Maxus T90 EV soll es erst zum Marktstart im August 2022 geben. Erste Auslieferungen verspricht Maxus ab dem ersten Quartal 2023. Ob es der Elektro-Pick-up auch nach Kontinental-Europa schafft, ist derzeit nicht bekannt.