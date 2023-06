Wie beim regulären Citan greift Mercedes auch beim eCitan auf die Basistechnik des Kangoo von Entwicklungspartner Renault zurück. Parallel zum Mercedes EQT, der Pkw-Version des Kastenwagens, ist der eCitan seit Juni 2023 für die gewerbliche Kundschaft im Angebot.

Als verblechter Kastenwagen ist der Mercedes eCitan in zwei Längen von 4.498 mm als Kompakt- und mit 4.922 mm in der Langversion bestellbar. Ebenfalls im Angebot ist der Tourer als verglaster Kombi zur Personenbeförderung. Diesen gibt es aktuell zunächst in der Länge "Kompakt". Die Langversion erscheint zu einem späteren Zeitpunkt, ebenso wie eine Mixto Variante. Beim Tourer ist serienmäßig eine Heckklappe mit Heckscheibe und eine zweite seitliche Schiebetür verbaut. Alternativ lässt sich der Tourer mit den zweigeteilten Hecktüren aus der Transporter-Variante bestellen. Die Sitzbank im Fond des Tourer kann im Verhältnis 1/3 zu 2/3 geteilt und umgelegt werden.

Der eCitan Kastenwagen und der Tourer sind in den Ausstattungslinien Base und Pro erhältlich. Die Line Pro bietet optische Aufwertungen und zusätzliche Ausstattung. So sind die Türgriffe und die Abdeckung der Schiebetürleiste in Fahrzeugfarbe lackiert. Innen- und Laderaum werden mit LED-Technologie beleuchtet. Serienmäßig sind im eCitan Pro außerdem das Audiosystem, ein höhenverstellbarer Fahrersitz, eine Klimaanlage, elektrische Fensterheber vorn mit Komfortfunktion sowie ein Kunststoffboden im Laderaum.

Eine fremderregte Synchronmaschine (FSM) treibt die Vorderräder des eCitan an. Der Elektromotor des eCitan hat eine Peakleistung von 90 kW (122 PS). Das Maximaldrehmoment liegt bei 245 Newtonmeter. Die Lithium-Ionen-Batterie sitzt im Unterboden crashgeschützt vor der Hinterachse. Sie hat eine nutzbare Kapazität von 45 kWh. In den insgesamt acht Batteriemodulen arbeiten Pouchzellen. Es gibt die Wahl zwischen den Fahrprogrammen Comfort und Eco (reichweitenoptimiert) sowie drei einstellbare Rekuperationsstufen.

Die wichtigsten News täglich im Gratis-Newsletter lesen? Dann hier anmelden und nichts mehr verpassen!

An Wallboxen und Ladesäulen kann der eCitan über den Onboard-Lader mit 11 kW oder optional 22 kW mit Wechselstrom (AC) aufgeladen werden. Zügiger geht es an Schnellladestationen mit Gleichstrom (DC). Abhängig vom Ladezustand (SoC – State of Charge) und der Temperatur der Hochvoltbatterie lädt der eCitan an einer entsprechenden Säule mit einer maximalen Leistung von bis zu 80 kW. Damit ist er in 38 Minuten von 10 auf 80 Prozent SoC aufgeladen. Denn CCS-Anschluss fürs Schnellladen gibt es allerdings nur optional gegen Aufpreis. Serienmäßig wird via Typ-2-Stecker Wechselstrom (AC) geladen. Beide Ladebuchsen befindet sich wie beim E-Sprinter in der Front unter dem Mercedes-Stern.

Preislich startet der eCitan für Gewerbekunden bei 36.220 Euro netto/43.101,80 Euro brutto für das Kompaktmodell als Kastenwagen. Der Startpreis für die Langversion liegt bei 37.740 netto/Euro /44.910,60 Euro brutto. Der Mehrsitzer-Kombi eCitan Tourer startet bei 39.750 Euro netto/47.302,50 Euro brutto.